MTA, 4 jeotermal alanı ihaleye çıkarıyor

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin dört farklı ilinde yer alan 4 ruhsatlı jeotermal alan için ihale düzenleyeceğini açıkladı. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmî Gazete’de yayımlandı.

4 ilde kapalı teklif usulüyle ihale

Buna göre, ihaleler kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Ruhsatlı alanlar şu bölgelerde bulunuyor:

Ağrı – Diyadin Davut

Mersin – Akdeniz Demirhisar

Adana – Çukurova Kuzgun

Manisa – Salihli Acıdere

Söz konusu sahalar, enerji üretimi ve ısıtma potansiyeli açısından MTA tarafından yüksek jeotermal değer taşıyan bölgeler arasında yer alıyor.

İhale tarihi 3 Kasım

MTA’nın açıklamasına göre, söz konusu ihaleler 3 Kasım 2025 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü binasında yapılacak.

Jeotermal alanların muhammen bedelleri 12 milyon 169 bin lira ile 46 milyon 631 bin lira arasında değişiyor.

İhaleler, jeotermal kaynakların elektrik üretimi, bölgesel ısıtma, sera ısıtması ve termal turizm gibi farklı alanlarda yatırımcıların kullanımına açılmasını hedefliyor.