MTA, 4 jeotermal alanı ihaleye çıkarıyor
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Ağrı, Mersin, Adana ve Manisa’daki 4 ruhsatlı jeotermal alan için 3 Kasım’da ihale düzenleyecek. İhale bedelleri 12 milyon ile 46 milyon lira arasında değişiyor.
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin dört farklı ilinde yer alan 4 ruhsatlı jeotermal alan için ihale düzenleyeceğini açıkladı. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmî Gazete’de yayımlandı.
4 ilde kapalı teklif usulüyle ihale
Buna göre, ihaleler kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Ruhsatlı alanlar şu bölgelerde bulunuyor:
Ağrı – Diyadin Davut
Mersin – Akdeniz Demirhisar
Adana – Çukurova Kuzgun
Manisa – Salihli Acıdere
Söz konusu sahalar, enerji üretimi ve ısıtma potansiyeli açısından MTA tarafından yüksek jeotermal değer taşıyan bölgeler arasında yer alıyor.
İhale tarihi 3 Kasım
MTA’nın açıklamasına göre, söz konusu ihaleler 3 Kasım 2025 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü binasında yapılacak.
Jeotermal alanların muhammen bedelleri 12 milyon 169 bin lira ile 46 milyon 631 bin lira arasında değişiyor.
İhaleler, jeotermal kaynakların elektrik üretimi, bölgesel ısıtma, sera ısıtması ve termal turizm gibi farklı alanlarda yatırımcıların kullanımına açılmasını hedefliyor.