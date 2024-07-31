MTB, tohumculuk ve BAM faaliyetlerini geliştiriyor

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, Türkiye’nin bakliyat ticaretinin yüzde 80’i ve ihracatının yüzde 89’unun Mersin üzerinden gerçekleştiğini kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu Özel Ticaret Sistemi verilerine göre Mersin’in tüm ihracat gelirinin yüzde 19’unu bakliyatın oluşturduğunu söyleyen Özdemir, “Bu özellikleri ile Mersin, ülkemizin bakliyat ticaret merkezidir. MTB olarak tohumculuk şirketimiz ve bakliyat araştırma merkezimiz faaliyetlerini genişleterek sürdürüyor” dedi. Mersin Ticaret Borsası’nın (MTB) 2023 yılı işlem hacminin bir önceki yıla göre yüzde 57 artarak 47 milyar TL’ye yükseldiğini söyleyen Özdemir, “Bakliyatta sahip olduğu 14 milyar TL’lik işlem hacmi ile borsamız, Türkiye’de 113 ticaret borsası arasında lider konumdadır” diye konuştu.

“Çiftçileri sertifikalı tohum kullanımına yönlendirmeliyiz”

Abdullah Özdemir, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar neticesinde buğdayda sertifikalı tohum sorununun çözüldüğünü, buğdayda elde edilen başarının bakliyata da taşınması gerektiğine dikkat çekti. Tarım alanlarını çok daha etkin kullanmak gerektiğini belirten Özdemir, “Çiftçilerimizi sertifikalı tohum kullanımına yönlendirecek mekanizmayı geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü sertifikalı tohumlar yüksek kaliteli, kuraklığa ve hastalıklara karşı dayanıklı olduklarından verimde artış sağlayarak, birim alandan daha yüksek miktarda ürün alınmasını sağlıyor. Rekabet için buna ihtiyaç var ” dedi.

“Öncelikli hedefimiz, bakliyat üretiminin yaygınlaşması”

MTB tarafından 2015 yılında kurulan tohumculuk şirketinin faaliyetlerini sürdürdüğünü de aktaran Özdemir, şirketin kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve barbunyada ıslah, geliştirme ve sertifikalı tohum üretim hizmetlerini genişleterek devam ettiğini, öncelikli hedeflerinin, bakliyat ürünlerinin artması, daha dayanıklı ve kaliteli ürünler olarak üretiminin ve kullanımının yaygınlaşması olduğunu söyledi.

“Çalışmalarımızla türev ürün pazarında yer almayı hedefliyoruz”

Bakliyat ürünleri kullanılarak bir yandan salam, sosis, burger, nuggets, makarna gibi ürünler yapılırken diğer yandan pasta, kek, ekmek, kurabiye vb. fırıncılık ürünlerinin geliştirildiğini anlatan Abdullah Özdemir, sadece ürünün kendisi kullanılarak cips ve çerez gibi atıştırmalıkların üretildiğini ifade etti. Farklı sos ve baharatlar kullanılarak 10’u aşkın humusun raflarda yer aldığını söyleyen Özdemir, Türkiye’nin giderek büyüyen bu pazardan pay almasının en büyük istekleri olduğunu belirtti. Bu amaçla kurdukları Bakliyat Araştırma Merkezinin Ar-Ge faaliyetlerine devam ettiğini aktaran Özdemir, “Çalışmalarımız ile bakliyat ürünlerinin inovatif ve yüksek katma değerli türev ürünlere dönüştürülmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Geliştirdiğimiz Mercimek Krakeri ürünü iki ödüle layık görüldü”

Şu anki önceliklerinin ürettikleri ürünlerin ticarileştirilmesi ve yeni ürünlerin geliştirilmesi olduğunu belirten Abdullah Özdemir, bu kapsamda Mersin Üniversitesi ve Toros Üniversitesi ile proje çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Özdemir, Bakliyat Araştırma Merkezinin geliştirdiği Mercimek Krakeri ürünü ile 2023 yılı Ekim ayında Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen Feed the Future Yarışmasında Diyet Ürün kategorisinde birincilik ve İnovasyon Yarışmasında üçüncülük ödülü elde ettiklerini anlattı.