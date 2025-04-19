MTSO Başkanı Çakır: Suriye’yi Suriyelilerle birlikte imar edeceğiz

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat eşliğinde, aralarında MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır’ın da bulunduğu iş dünyası çatı kuru­luşlarının başkanları, iş insanları, oda ve birlik başkanlarından olu­şan Türk heyeti Suriye’nin baş­kenti Şam’a gitti. Savaş sonrası Suriye’ye giden ilk yabancı iş he­yeti Türkiye oldu.

“Yeniden imar için Mersin iş dünyasının rolü önemli”

Suriye’deki resmi temaslarda Mersin adına söz alan MTSO Baş­kanı Çakır, Suriyeli bakanlara ve bürokratlara iş dünyasının bek­lenti ve taleplerini aktardı. “Uzun zamandır Suriyeli kardeşlerimizi misafir ettik, onları iş dünyasına entegre ettik” diyen Çakır, “Sağla­dığımız entegrasyonun Mersin ve Suriye arasındaki ekonomik iliş­kilerin gelişmesinde önemli bir köprü olacağına inanıyorum” ifa­delerini kullandı. Bunun için ön­celikle hukuk, güvenlik, banka dü­zeni gibi ticaret adına önemli ko­nuların düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Çakır, şunları söyledi: “Suriye ve Mersin arasındaki lo­jistik bağlar, Mersin’in lojistikte­ki üstünlüğü de bu yapılanmaya hız katacak önemli bir güç. Mer­sin ve Tartus limanları arasında başlayan Ro-Ro seferlerinin bu bağlamda artarak devam edece­ğine inanıyorum. Tartus Limanı ve diğer limanlarda iş birliği yapa­rak bölgede birbirini tamamlayan limanlar haline getirebiliriz. Öte yandan Türkiye’den gelen TIR’la­rımızın Suriye Gümrüğünde Su­riye plakalı araçlara aktarılması, ciddi bir zaman ve maliyet kaybı.”