MTSO Başkanı Çakır: Suriye’yi Suriyelilerle birlikte imar edeceğiz
Türkiye ve Suriye’nin, yeni dönemde ilişkilerini çok boyutlu şekilde geliştirme noktasında önemli bir fırsata sahip olduğunu belirten Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Suriye’nin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yatırımdan hizmetlere, altyapıdan mal ticaretine kadar her alanda iş birliğine açık olduklarını vurguladı.
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat eşliğinde, aralarında MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır’ın da bulunduğu iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanları, iş insanları, oda ve birlik başkanlarından oluşan Türk heyeti Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Savaş sonrası Suriye’ye giden ilk yabancı iş heyeti Türkiye oldu.
“Yeniden imar için Mersin iş dünyasının rolü önemli”
Suriye’deki resmi temaslarda Mersin adına söz alan MTSO Başkanı Çakır, Suriyeli bakanlara ve bürokratlara iş dünyasının beklenti ve taleplerini aktardı. “Uzun zamandır Suriyeli kardeşlerimizi misafir ettik, onları iş dünyasına entegre ettik” diyen Çakır, “Sağladığımız entegrasyonun Mersin ve Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemli bir köprü olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Bunun için öncelikle hukuk, güvenlik, banka düzeni gibi ticaret adına önemli konuların düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Çakır, şunları söyledi: “Suriye ve Mersin arasındaki lojistik bağlar, Mersin’in lojistikteki üstünlüğü de bu yapılanmaya hız katacak önemli bir güç. Mersin ve Tartus limanları arasında başlayan Ro-Ro seferlerinin bu bağlamda artarak devam edeceğine inanıyorum. Tartus Limanı ve diğer limanlarda iş birliği yaparak bölgede birbirini tamamlayan limanlar haline getirebiliriz. Öte yandan Türkiye’den gelen TIR’larımızın Suriye Gümrüğünde Suriye plakalı araçlara aktarılması, ciddi bir zaman ve maliyet kaybı.”