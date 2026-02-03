MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır: Artan ciroya rağmen şirketlerin kârlılığı düşüyor

Mersin Ticaret ve Sana­yi Odası (MTSO) Yö­netim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, düzenlenen basın toplantısında 2025 yılını değerlendirerek Mersin’in ge­lecek vizyonunu ortaya koydu. Önümüzdeki dönemde yeşil ve dijital dönüşümün küresel reka­bette belirleyici olacağını vurgu­layan Çakır, atılacak kararlı ve güçlü adımlarla Türkiye ve Mer­sin’in hızla değişen yeni dünya düzeninde söz sahibi olması ge­rektiğini söyledi. Büyük resmi görmenin önemine dikkat çeken Çakır, kentin ekonomisinden sosyal yaşamına kadar tüm alan­ların 2050-2075 perspektifiyle bugünden planlanması gerek­tiğini belirtip MTSO’nun çalış­malarını bu uzun vadeli vizyon doğrultusunda sürdürdüğünü ifade etti.

“Tüm kent aynı hedef doğrultusunda hareket ediyor”

Konuşmasında zorlu ekono­mik bir süreçten geçildiğini ifa­de eden MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Tür­kiye genelinde tüm sektörlerin sıkıntı yaşadığını, ancak Mer­sin’in dış ticaret kenti olması, üretim gücü ve sektör çeşitlili­ği sayesinde süreci görece daha dengeli atlattığını belirtti. “Ci­rolar artıyor ancak kârlılık düşü­yor. Nakit akışında ciddi bozul­malar var. Kredilere erişim zor­laştı, vadeli çeklerin piyasadaki payı arttı” diyen Çakır, firmala­rın nakit yönetimine her zaman­kinden daha fazla önem vermesi gerektiğini vurguladı.

“Yeşil dönüşüm öncelikli gündemimiz”

Yeşil dönüşümün MTSO’nun öncelikli gündem başlıkların­dan biri olduğunu belirten Çakır, Avrupa Birliği’nde 2026 itiba­rıyla karbon vergisi uygulama­sının başlayacağını hatırlata­rak, 2025 yılını “Yeşil Dönüşüm Yılı” ilan ettiklerini anımsat­tı. Çimento, demir-çelik ve alü­minyumdan başlayarak gıda sektörüne kadar geniş bir alan­da firmalara mentorluk verdik­lerini kaydeden Çakır, bu çalış­maların 2026 yılında da devam edeceğini söyledi. “İhracat yapa­mazsak bu durum hepimizi etki­ler. KOBİ’lerimizi teknolojiye ve yeşil dönüşüme hazırlamak zo­rundayız” ifadelerini kullandı.

Tarımda ürün deseninin de­ğişmesinin kaçınılmaz hale gel­diğine dikkat çeken Çakır, iklim değişikliği nedeniyle narenci­yenin katma değer kaybettiğini ve rekabet gücünün zayıfladığı­nı söyledi. Bu nedenle yeni ürün desenleri üzerinde çalıştıklarını belirten Çakır, konuyu Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birli­ği (ASCAME) gündemine de ta­şıdıklarını aktardı. Uluslararası alanda güçlü temaslar yürüttük­lerini kaydeden Çakır, “Akdeniz iklimi bozuluyor. Akdeniz’i bir­likte planlamalıyız. Rekabet ye­rine iş birliğini, büyük resmi gör­meyi tercih etmeliyiz” dedi.

“Savunma sanayinde Mersin ivme yakaladı”

Savunma sanayinde Mer­sin’in önemli bir ivme kazandı­ğını ifade eden Çakır, ilk kez bir ticaret ve sanayi odası ile orga­nize sanayi bölgesinin birlikte hareket ederek savunma sana­yi fuarlarına katıldığını söyledi. Fuarlarda Mersin standının yo­ğun ilgi gördüğünü ve bakanlık­lar düzeyinde ziyaretler aldık­larını belirten Çakır, bu sürecin Doğu Akdeniz Savunma Sana­yi Kümelenmesi’nin (DASSAD) kurulmasıyla sonuçlandığını aktardı.

“Mersin lojistiğin başkenti”

Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığı’nın açıkladığı sanayi kori­dorlarında yolların Mersin’de kesiştiğine dikkat çeken Çakır, kentin lojistikte merkez konu­munu güçlendirdiğini vurgu­ladı. “Mersin büyüyor ve cazi­besi artıyor. Bu büyümeyi doğ­ru planlamazsak kaybederiz. 2050-2070 Mersin’ini bugün­den planlamak zorundayız” di­yerek sözlerini tamamladı.