MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır: Artan ciroya rağmen şirketlerin kârlılığı düşüyor

Hakan Sefa Çakır, satış hacimleri artsa da kâr marjlarının gerilediğini, bu dönemde firmaların daha temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Çakır, mevcut koşullarda ekonomik sürdürülebilirliğin doğru mali planlama ve risk yönetimiyle mümkün olabileceğini vurguladı.

Mersin Ticaret ve Sana­yi Odası (MTSO) Yö­netim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, düzenlenen basın toplantısında 2025 yılını değerlendirerek Mersin’in ge­lecek vizyonunu ortaya koydu. Önümüzdeki dönemde yeşil ve dijital dönüşümün küresel reka­bette belirleyici olacağını vurgu­layan Çakır, atılacak kararlı ve güçlü adımlarla Türkiye ve Mer­sin’in hızla değişen yeni dünya düzeninde söz sahibi olması ge­rektiğini söyledi. Büyük resmi görmenin önemine dikkat çeken Çakır, kentin ekonomisinden sosyal yaşamına kadar tüm alan­ların 2050-2075 perspektifiyle bugünden planlanması gerek­tiğini belirtip MTSO’nun çalış­malarını bu uzun vadeli vizyon doğrultusunda sürdürdüğünü ifade etti.

“Tüm kent aynı hedef doğrultusunda hareket ediyor”

Konuşmasında zorlu ekono­mik bir süreçten geçildiğini ifa­de eden MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Tür­kiye genelinde tüm sektörlerin sıkıntı yaşadığını, ancak Mer­sin’in dış ticaret kenti olması, üretim gücü ve sektör çeşitlili­ği sayesinde süreci görece daha dengeli atlattığını belirtti. “Ci­rolar artıyor ancak kârlılık düşü­yor. Nakit akışında ciddi bozul­malar var. Kredilere erişim zor­laştı, vadeli çeklerin piyasadaki payı arttı” diyen Çakır, firmala­rın nakit yönetimine her zaman­kinden daha fazla önem vermesi gerektiğini vurguladı.

“Yeşil dönüşüm öncelikli gündemimiz”

Yeşil dönüşümün MTSO’nun öncelikli gündem başlıkların­dan biri olduğunu belirten Çakır, Avrupa Birliği’nde 2026 itiba­rıyla karbon vergisi uygulama­sının başlayacağını hatırlata­rak, 2025 yılını “Yeşil Dönüşüm Yılı” ilan ettiklerini anımsat­tı. Çimento, demir-çelik ve alü­minyumdan başlayarak gıda sektörüne kadar geniş bir alan­da firmalara mentorluk verdik­lerini kaydeden Çakır, bu çalış­maların 2026 yılında da devam edeceğini söyledi. “İhracat yapa­mazsak bu durum hepimizi etki­ler. KOBİ’lerimizi teknolojiye ve yeşil dönüşüme hazırlamak zo­rundayız” ifadelerini kullandı.

Tarımda ürün deseninin de­ğişmesinin kaçınılmaz hale gel­diğine dikkat çeken Çakır, iklim değişikliği nedeniyle narenci­yenin katma değer kaybettiğini ve rekabet gücünün zayıfladığı­nı söyledi. Bu nedenle yeni ürün desenleri üzerinde çalıştıklarını belirten Çakır, konuyu Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birli­ği (ASCAME) gündemine de ta­şıdıklarını aktardı. Uluslararası alanda güçlü temaslar yürüttük­lerini kaydeden Çakır, “Akdeniz iklimi bozuluyor. Akdeniz’i bir­likte planlamalıyız. Rekabet ye­rine iş birliğini, büyük resmi gör­meyi tercih etmeliyiz” dedi.

“Savunma sanayinde Mersin ivme yakaladı”

Savunma sanayinde Mer­sin’in önemli bir ivme kazandı­ğını ifade eden Çakır, ilk kez bir ticaret ve sanayi odası ile orga­nize sanayi bölgesinin birlikte hareket ederek savunma sana­yi fuarlarına katıldığını söyledi. Fuarlarda Mersin standının yo­ğun ilgi gördüğünü ve bakanlık­lar düzeyinde ziyaretler aldık­larını belirten Çakır, bu sürecin Doğu Akdeniz Savunma Sana­yi Kümelenmesi’nin (DASSAD) kurulmasıyla sonuçlandığını aktardı.

“Mersin lojistiğin başkenti”

Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığı’nın açıkladığı sanayi kori­dorlarında yolların Mersin’de kesiştiğine dikkat çeken Çakır, kentin lojistikte merkez konu­munu güçlendirdiğini vurgu­ladı. “Mersin büyüyor ve cazi­besi artıyor. Bu büyümeyi doğ­ru planlamazsak kaybederiz. 2050-2070 Mersin’ini bugün­den planlamak zorundayız” di­yerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN
