MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır: Artan ciroya rağmen şirketlerin kârlılığı düşüyor
Hakan Sefa Çakır, satış hacimleri artsa da kâr marjlarının gerilediğini, bu dönemde firmaların daha temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Çakır, mevcut koşullarda ekonomik sürdürülebilirliğin doğru mali planlama ve risk yönetimiyle mümkün olabileceğini vurguladı.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, düzenlenen basın toplantısında 2025 yılını değerlendirerek Mersin’in gelecek vizyonunu ortaya koydu. Önümüzdeki dönemde yeşil ve dijital dönüşümün küresel rekabette belirleyici olacağını vurgulayan Çakır, atılacak kararlı ve güçlü adımlarla Türkiye ve Mersin’in hızla değişen yeni dünya düzeninde söz sahibi olması gerektiğini söyledi. Büyük resmi görmenin önemine dikkat çeken Çakır, kentin ekonomisinden sosyal yaşamına kadar tüm alanların 2050-2075 perspektifiyle bugünden planlanması gerektiğini belirtip MTSO’nun çalışmalarını bu uzun vadeli vizyon doğrultusunda sürdürdüğünü ifade etti.
“Tüm kent aynı hedef doğrultusunda hareket ediyor”
Konuşmasında zorlu ekonomik bir süreçten geçildiğini ifade eden MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Türkiye genelinde tüm sektörlerin sıkıntı yaşadığını, ancak Mersin’in dış ticaret kenti olması, üretim gücü ve sektör çeşitliliği sayesinde süreci görece daha dengeli atlattığını belirtti. “Cirolar artıyor ancak kârlılık düşüyor. Nakit akışında ciddi bozulmalar var. Kredilere erişim zorlaştı, vadeli çeklerin piyasadaki payı arttı” diyen Çakır, firmaların nakit yönetimine her zamankinden daha fazla önem vermesi gerektiğini vurguladı.
“Yeşil dönüşüm öncelikli gündemimiz”
Yeşil dönüşümün MTSO’nun öncelikli gündem başlıklarından biri olduğunu belirten Çakır, Avrupa Birliği’nde 2026 itibarıyla karbon vergisi uygulamasının başlayacağını hatırlatarak, 2025 yılını “Yeşil Dönüşüm Yılı” ilan ettiklerini anımsattı. Çimento, demir-çelik ve alüminyumdan başlayarak gıda sektörüne kadar geniş bir alanda firmalara mentorluk verdiklerini kaydeden Çakır, bu çalışmaların 2026 yılında da devam edeceğini söyledi. “İhracat yapamazsak bu durum hepimizi etkiler. KOBİ’lerimizi teknolojiye ve yeşil dönüşüme hazırlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.
Tarımda ürün deseninin değişmesinin kaçınılmaz hale geldiğine dikkat çeken Çakır, iklim değişikliği nedeniyle narenciyenin katma değer kaybettiğini ve rekabet gücünün zayıfladığını söyledi. Bu nedenle yeni ürün desenleri üzerinde çalıştıklarını belirten Çakır, konuyu Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) gündemine de taşıdıklarını aktardı. Uluslararası alanda güçlü temaslar yürüttüklerini kaydeden Çakır, “Akdeniz iklimi bozuluyor. Akdeniz’i birlikte planlamalıyız. Rekabet yerine iş birliğini, büyük resmi görmeyi tercih etmeliyiz” dedi.
“Savunma sanayinde Mersin ivme yakaladı”
Savunma sanayinde Mersin’in önemli bir ivme kazandığını ifade eden Çakır, ilk kez bir ticaret ve sanayi odası ile organize sanayi bölgesinin birlikte hareket ederek savunma sanayi fuarlarına katıldığını söyledi. Fuarlarda Mersin standının yoğun ilgi gördüğünü ve bakanlıklar düzeyinde ziyaretler aldıklarını belirten Çakır, bu sürecin Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi’nin (DASSAD) kurulmasıyla sonuçlandığını aktardı.
“Mersin lojistiğin başkenti”
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı sanayi koridorlarında yolların Mersin’de kesiştiğine dikkat çeken Çakır, kentin lojistikte merkez konumunu güçlendirdiğini vurguladı. “Mersin büyüyor ve cazibesi artıyor. Bu büyümeyi doğru planlamazsak kaybederiz. 2050-2070 Mersin’ini bugünden planlamak zorundayız” diyerek sözlerini tamamladı.