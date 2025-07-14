MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çakır: "Suriye'nin yapılanmasında en aktif oyunculardan biri olacağız"
Mersin Ticaret Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Türkiye-Suriye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek, Suriye’nin ticari ve sanayi alt yapısının yeniden inşasını görüşmek üzere, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyetiyle birlikte, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş Şara’yı ziyaret etti. Ziyarette Türk iş dünyasının deneyimi ve gücüyle, Suriye’nin imarına ve ekonomik kalkınmasına destek vermeye hazır olduğu vurgulandı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ziyaret sırasındaki konuşmasında Türkiye’nin üretim deneyimiyle, Türkiye ve Suriye ortaklığında bir Organize Sanayi Bölgesi modeli oluşturabileceklerini ve buradan çıkacak olan ürünlerin Avrupa ve ABD pazarlarına gümrüksüz satılabilmesinin sağlanabileceğini ifade edildi. Sınır-Gümrük kapıları konusunda çok deneyimli olduklarını söyleyen Başkan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin bu konuda da Suriye’ye destek verebileceğini ve özellikle serbest ticaret anlaşmasının hayata geçmesiyle iki ülkenin ticaret potansiyelinin daha da artacağını vurguladı. Ziyarette, Türk firmalarının başta altyapı, inşaat, enerji, gıda ve lojistikte önemli rol oynamasının beklendiğinin altı çizildi.
"Mersin'e pozitif ayrımcılık talep ediyoruz"
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da ziyaret ile ilgili, Suriye-Türkiye ilişkililerinde en başından bu yana her zaman aktif, sorunlara çözüm getiren ve sığınmacılar konusunda ülkenin yükünü sırtlayan bir kent olan Mersin’in, Suriye’nin yeniden yapılanmasında da en aktif rolü oynayacak kentlerin başında geldiğini ifade etti. Çakır, “Suriye ziyaretinde, sanayiden tarım ve gıdaya, sağlık ve eğitim alanlarından, perakende ve inşaata ve etkin lojistiğe kadar bölgenin çok sektörlü, güçlü kentlerinin başında geldiğimizi Suriye Cumhurbaşkanına ve Bakanlarına en üst düzeyde iletme imkânı bulduk. Suriyeli sığınmacılara en temel insani görevini yerine getiren Mersin’e ve Mersin iş dünyasına Suriye’deki yatırım ve işlerde pozitif ayrımcılık talep ettik. Mersin’in gücünü ve Suriye ile iş yapma istekliliğini ifade etme imkânı bulduk, yeni ilişkiler geliştirdik. Mersin, Suriye’den bakıldığında da güçlü bir kent olarak görülüyor. Bu fırsatı Mersin adına kaçırmayacağız ve Mersin iş dünyasını Suriye’nin her seviyede yeniden yapılanmasında başat aktörlerden biri yapacağız. Bu üst düzeyde ziyaret bir milat olacaktır” dedi