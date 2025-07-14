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MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çakır: "Suriye'nin yapılanmasında en aktif oyunculardan biri olacağız"

Mersin Ticaret Sanayi Oda­sı (MTSO) Yönetim Ku­rulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Türkiye-Suriye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek, Suriye’nin ticari ve sanayi alt yapısının ye­niden inşasını görüşmek üzere, TOBB Başkanı Rifat Hisarcık­lıoğlu başkanlığındaki TOBB he­yetiyle birlikte, Suriye Cumhur­başkanı Ahmed eş Şara’yı ziyaret etti. Ziyarette Türk iş dünyası­nın deneyimi ve gücüyle, Suri­ye’nin imarına ve ekonomik kal­kınmasına destek vermeye hazır olduğu vurgulandı.

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MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çakır: "Suriye'nin yapılanmasında en aktif oyunculardan biri olacağız"
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TOBB Başka­nı Hisarcıklıoğlu ziyaret sırasın­daki konuşmasında Türkiye’nin üretim deneyimiyle, Türkiye ve Suriye ortaklığında bir Organize Sanayi Bölgesi modeli oluştura­bileceklerini ve buradan çıkacak olan ürünlerin Avrupa ve ABD pazarlarına gümrüksüz satıla­bilmesinin sağlanabileceğini ifa­de edildi. Sınır-Gümrük kapıları konusunda çok deneyimli olduk­larını söyleyen Başkan Hisarcık­lıoğlu, Türkiye’nin bu konuda da Suriye’ye destek verebileceğini ve özellikle serbest ticaret anlaş­masının hayata geçmesiyle iki ülkenin ticaret potansiyelinin daha da artacağını vurguladı. Zi­yarette, Türk firmalarının başta altyapı, inşaat, enerji, gıda ve lo­jistikte önemli rol oynamasının beklendiğinin altı çizildi.

"Mersin'e pozitif ayrımcılık talep ediyoruz"

MTSO Yönetim Kurulu Baş­kanı Hakan Sefa Çakır da ziyaret ile ilgili, Suriye-Türkiye ilişkili­lerinde en başından bu yana her zaman aktif, sorunlara çözüm getiren ve sığınmacılar konu­sunda ülkenin yükünü sırtlayan bir kent olan Mersin’in, Suri­ye’nin yeniden yapılanmasında da en aktif rolü oynayacak kent­lerin başında geldiğini ifade etti. Çakır, “Suriye ziyaretinde, sana­yiden tarım ve gıdaya, sağlık ve eğitim alanlarından, perakende ve inşaata ve etkin lojistiğe ka­dar bölgenin çok sektörlü, güçlü kentlerinin başında geldiğimi­zi Suriye Cumhurbaşkanına ve Bakanlarına en üst düzeyde ilet­me imkânı bulduk. Suriyeli sı­ğınmacılara en temel insani gö­revini yerine getiren Mersin’e ve Mersin iş dünyasına Suriye’deki yatırım ve işlerde pozitif ayrım­cılık talep ettik. Mersin’in gücü­nü ve Suriye ile iş yapma istekli­liğini ifade etme imkânı bulduk, yeni ilişkiler geliştirdik. Mersin, Suriye’den bakıldığında da güç­lü bir kent olarak görülüyor. Bu fırsatı Mersin adına kaçırma­yacağız ve Mersin iş dünyasını Suriye’nin her seviyede yeniden yapılanmasında başat aktörler­den biri yapacağız. Bu üst düzey­de ziyaret bir milat olacaktır” dedi

Kaynak: DÜNYA - MERSİN