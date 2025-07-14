MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çakır: "Suriye'nin yapılanmasında en aktif oyunculardan biri olacağız"

TOBB Başka­nı Hisarcıklıoğlu ziyaret sırasın­daki konuşmasında Türkiye’nin üretim deneyimiyle, Türkiye ve Suriye ortaklığında bir Organize Sanayi Bölgesi modeli oluştura­bileceklerini ve buradan çıkacak olan ürünlerin Avrupa ve ABD pazarlarına gümrüksüz satıla­bilmesinin sağlanabileceğini ifa­de edildi. Sınır-Gümrük kapıları konusunda çok deneyimli olduk­larını söyleyen Başkan Hisarcık­lıoğlu, Türkiye’nin bu konuda da Suriye’ye destek verebileceğini ve özellikle serbest ticaret anlaş­masının hayata geçmesiyle iki ülkenin ticaret potansiyelinin daha da artacağını vurguladı. Zi­yarette, Türk firmalarının başta altyapı, inşaat, enerji, gıda ve lo­jistikte önemli rol oynamasının beklendiğinin altı çizildi.

"Mersin'e pozitif ayrımcılık talep ediyoruz"

MTSO Yönetim Kurulu Baş­kanı Hakan Sefa Çakır da ziyaret ile ilgili, Suriye-Türkiye ilişkili­lerinde en başından bu yana her zaman aktif, sorunlara çözüm getiren ve sığınmacılar konu­sunda ülkenin yükünü sırtlayan bir kent olan Mersin’in, Suri­ye’nin yeniden yapılanmasında da en aktif rolü oynayacak kent­lerin başında geldiğini ifade etti. Çakır, “Suriye ziyaretinde, sana­yiden tarım ve gıdaya, sağlık ve eğitim alanlarından, perakende ve inşaata ve etkin lojistiğe ka­dar bölgenin çok sektörlü, güçlü kentlerinin başında geldiğimi­zi Suriye Cumhurbaşkanına ve Bakanlarına en üst düzeyde ilet­me imkânı bulduk. Suriyeli sı­ğınmacılara en temel insani gö­revini yerine getiren Mersin’e ve Mersin iş dünyasına Suriye’deki yatırım ve işlerde pozitif ayrım­cılık talep ettik. Mersin’in gücü­nü ve Suriye ile iş yapma istekli­liğini ifade etme imkânı bulduk, yeni ilişkiler geliştirdik. Mersin, Suriye’den bakıldığında da güç­lü bir kent olarak görülüyor. Bu fırsatı Mersin adına kaçırma­yacağız ve Mersin iş dünyasını Suriye’nin her seviyede yeniden yapılanmasında başat aktörler­den biri yapacağız. Bu üst düzey­de ziyaret bir milat olacaktır” dedi