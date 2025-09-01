MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır: "Sermayemiz eriyor rekabet edemiyoruz"

Mersin Ticaret ve Sa­nayi Odası (MTSO) Ağustos ayı meclis toplantısında dünya ve Türki­ye ekonomisine ilişkin değer­lendirmeler yapan Yönetim Ku­rulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin’de tarım sektöründeki firmaların zirai don nedeniyle yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Çakır, şunları söyledi: “Tarım­da yaşanan zirai don zirai ilaç bayisinden üreticiye tüm sek­törü olumsuz etkiledi. Zincirin tüm halkaları tek tek zarar gö­rüyor. Firmalarımız alması ge­reken krediye ulaşamıyor. Tarı­mın asıl bugün desteklenmesi önemli. Sektörle ilgili bir sorun oluşunca bankalar firma seçme­den tümüne krediyi kapatıyor. Buradan bankalara sesleniyo­rum; sektörün tamamına kötü firma muamelesi yapılmamalı. Kredibilitesi olan firmalara kre­di verilmeli. Aksi halde Mersinli üreticinin ilaç alamayacak, sa­tamayacak duruma gelmesi tüm ülke tarımını olumsuz etkileye­cek. Enflasyonu düşürmeye ça­lıştığımız bir süreçte tarım sek­törüne zarar verirsek Türkiye’ye zarar vermiş oluruz. Başta Zira­at Bankası olmak üzere bankala­rın kesinlikle kredibilitesi olan firmalara kredi desteklerini sür­dürmesi gerekiyor. Bu konuda bankalarla ve Ankara’da temas­larımızı sürdüreceğiz.”

“Enflasyonun üzerindeki enerji maliyetleri sanayiciyi zorluyor”

Ekonomik verileri de değer­lendiren Çakır, Türkiye’nin ih­racat ve ithalat rakamlarını pay­laşıp ihracatın ithalatı karşıla­ma oranındaki makasın giderek büyüdüğünü söyledi. “Döviz fi­yatlarının düşük kalması ne­deniyle Türkiye ithalat cenneti oluyor” değerlendirmesi yapan Çakır, “Bir dış ticaret kenti olan Mersin’de dövizle iş yapan dış ti­caret, gümrük, lojistik tarım, tu­rizm gibi birçok sektör olumsuz etkileniyor” dedi. Henüz enf­lasyon hedeflerine ulaşılmadı­ğına da değinen Çakır, Merkez Bankası rezervlerindeki artışı ise olumlu gördüklerini söyledi. Mevcut durumda yüksek enflas­yon nedeniyle üretici firmaların sermayesinin eridiğini ve ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydeden Çakır, düşen talepler, artan kre­di ve girdi maliyetleri nedeniyle rekabetin her geçen gün zorlaş­tığını vurguladı.

“Odak çalışma gruplarda yer almalısınız”

Geçtiğimiz aylarda düzen­lenen Mersin Ekonomi Zirve­si’ne değinen Çakır, zirve so­nunda kentin başarılı bir yol haritası oluşturduğunu söyle­di. Sonuçları Ankara’da takip edeceklerini aktaran Çakır, bu­nun için Odak Çalışma Grupla­rı oluşturulduğunu bildirdi. Lo­jistik, Tarım, Turizm, Sanayi, İş Melekleri, Meslek Eğitimi, Ye­şil ve Dijital Dönüşüm ile Ulus­lararası Ticareti Geliştirme ko­nu başlıklarında odak grupları bulunduğunu ifade eden Çakır, başta valilik olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların da için­de yer aldığı bu gruplara meclis üyeleri, komite üyeleri ve sektör temsilcilerinin de dahil olması­nı talep ettiğini söyledi.

Uzun süredir hazırlıkları de­vam eden Hal Yasası’na da deği­nen Çakır, bu konuda güçlü olan Mersin, Adana, Antalya üre­tici halleriyle birleşip ilgili ba­kanlık yetkililerinin katılımıy­la Hal Yasası konusundaki tasa­rıyı hazırlamak için Mersin’de bir çalıştay yapılamasını talep ettiklerini ve bakanlıktan talep­lerinin olumlu yanıt bulduğunu açıkladı. Küresel iklim değişikli­ği nedeniyle son dönemlerde ar­tan yangınlara yönelik yürütü­len çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Çakır, mücadele nok­tasında tüm şehir olarak, Oda olarak her türlü desteği verecek­lerini bildirdi.

“Çiftçilerin borç ertelemesi henüz yapılmadı”

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge zirai donun sektöre etkileri hakkında teknik bilgi aktarıp Mersin’de bu konuda yürütülen çalışmaları paylaştı. Yaşanan kayıplar sonrası Ziraat Bankası’nın çiftçilerin borç ertelemesini henüz yapmadığını vurguladığı konuşmasında Bucuge, gelecek yıl için yapılacak budama, gübreleme, ilaçlama gibi tarımsal işlemler için işletme destek kredisine ilave limitin de tanımlanmadığını belirtip sektörün çok zor durumda olduğunu söyledi.

5 No’lu Tarım Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi İbrahim Arıcı da zirai donun tarım sektörüne verdiği zarın detaylarını aktarırken 18 No’lu Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Zeki Şan, Mersin Limanı’nda yaşanan sorunlara dikkat çekip operatör eksiğinin giderilmesi talebini dile getirdi. 4 No’lu Hayvansal Ürünler ve Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Aziz Ergüvan hayvancılık sektöründe yaşanan şap hastalığının sektöre etkilerini anlatırken 40 No’lu Genel İnşaat Faaliyetleri Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Hasan Engin, kent ekonomisinin geliştirilmesi adına ÇKA tarafından sunumu yapılan yerel kalkınma hamlesinde yer alan yatırım teşvik alanlarını değerlendirdi. Mersin’de tamamlanmasını talep ettikleri yatırımları aktardı. 39 No’lu Emlak Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Cebrail Orman Mersin Ekonomi Platformu hakkında bilgiler paylaşırken 24 No’lu Lokanta Kafeterya ve Pastaneler Meslek Komitesi Meclis Üyesi Adnan Gündoğdu birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan konuşma yaptı.