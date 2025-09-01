MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır: "Sermayemiz eriyor rekabet edemiyoruz"
Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan Hakan Sefa Çakır, üretemeyen firmaların yok olma noktasına geldiğini ifade etti. Çakır, “Enerji maliyetleri enflasyonun üzerine çıktı. En büyük sorun yüksek girdi maliyetleri ve talep yetersizliği. Çoğumuzun sermayesi eridi ve rekabet edemiyoruz” dedi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Ağustos ayı meclis toplantısında dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin’de tarım sektöründeki firmaların zirai don nedeniyle yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Çakır, şunları söyledi: “Tarımda yaşanan zirai don zirai ilaç bayisinden üreticiye tüm sektörü olumsuz etkiledi. Zincirin tüm halkaları tek tek zarar görüyor. Firmalarımız alması gereken krediye ulaşamıyor. Tarımın asıl bugün desteklenmesi önemli. Sektörle ilgili bir sorun oluşunca bankalar firma seçmeden tümüne krediyi kapatıyor. Buradan bankalara sesleniyorum; sektörün tamamına kötü firma muamelesi yapılmamalı. Kredibilitesi olan firmalara kredi verilmeli. Aksi halde Mersinli üreticinin ilaç alamayacak, satamayacak duruma gelmesi tüm ülke tarımını olumsuz etkileyecek. Enflasyonu düşürmeye çalıştığımız bir süreçte tarım sektörüne zarar verirsek Türkiye’ye zarar vermiş oluruz. Başta Ziraat Bankası olmak üzere bankaların kesinlikle kredibilitesi olan firmalara kredi desteklerini sürdürmesi gerekiyor. Bu konuda bankalarla ve Ankara’da temaslarımızı sürdüreceğiz.”
“Enflasyonun üzerindeki enerji maliyetleri sanayiciyi zorluyor”
Ekonomik verileri de değerlendiren Çakır, Türkiye’nin ihracat ve ithalat rakamlarını paylaşıp ihracatın ithalatı karşılama oranındaki makasın giderek büyüdüğünü söyledi. “Döviz fiyatlarının düşük kalması nedeniyle Türkiye ithalat cenneti oluyor” değerlendirmesi yapan Çakır, “Bir dış ticaret kenti olan Mersin’de dövizle iş yapan dış ticaret, gümrük, lojistik tarım, turizm gibi birçok sektör olumsuz etkileniyor” dedi. Henüz enflasyon hedeflerine ulaşılmadığına da değinen Çakır, Merkez Bankası rezervlerindeki artışı ise olumlu gördüklerini söyledi. Mevcut durumda yüksek enflasyon nedeniyle üretici firmaların sermayesinin eridiğini ve ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydeden Çakır, düşen talepler, artan kredi ve girdi maliyetleri nedeniyle rekabetin her geçen gün zorlaştığını vurguladı.
“Odak çalışma gruplarda yer almalısınız”
Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Mersin Ekonomi Zirvesi’ne değinen Çakır, zirve sonunda kentin başarılı bir yol haritası oluşturduğunu söyledi. Sonuçları Ankara’da takip edeceklerini aktaran Çakır, bunun için Odak Çalışma Grupları oluşturulduğunu bildirdi. Lojistik, Tarım, Turizm, Sanayi, İş Melekleri, Meslek Eğitimi, Yeşil ve Dijital Dönüşüm ile Uluslararası Ticareti Geliştirme konu başlıklarında odak grupları bulunduğunu ifade eden Çakır, başta valilik olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların da içinde yer aldığı bu gruplara meclis üyeleri, komite üyeleri ve sektör temsilcilerinin de dahil olmasını talep ettiğini söyledi.
Uzun süredir hazırlıkları devam eden Hal Yasası’na da değinen Çakır, bu konuda güçlü olan Mersin, Adana, Antalya üretici halleriyle birleşip ilgili bakanlık yetkililerinin katılımıyla Hal Yasası konusundaki tasarıyı hazırlamak için Mersin’de bir çalıştay yapılamasını talep ettiklerini ve bakanlıktan taleplerinin olumlu yanıt bulduğunu açıkladı. Küresel iklim değişikliği nedeniyle son dönemlerde artan yangınlara yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Çakır, mücadele noktasında tüm şehir olarak, Oda olarak her türlü desteği vereceklerini bildirdi.
“Çiftçilerin borç ertelemesi henüz yapılmadı”
Toplantıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge zirai donun sektöre etkileri hakkında teknik bilgi aktarıp Mersin’de bu konuda yürütülen çalışmaları paylaştı. Yaşanan kayıplar sonrası Ziraat Bankası’nın çiftçilerin borç ertelemesini henüz yapmadığını vurguladığı konuşmasında Bucuge, gelecek yıl için yapılacak budama, gübreleme, ilaçlama gibi tarımsal işlemler için işletme destek kredisine ilave limitin de tanımlanmadığını belirtip sektörün çok zor durumda olduğunu söyledi.
5 No’lu Tarım Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi İbrahim Arıcı da zirai donun tarım sektörüne verdiği zarın detaylarını aktarırken 18 No’lu Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Zeki Şan, Mersin Limanı’nda yaşanan sorunlara dikkat çekip operatör eksiğinin giderilmesi talebini dile getirdi. 4 No’lu Hayvansal Ürünler ve Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Aziz Ergüvan hayvancılık sektöründe yaşanan şap hastalığının sektöre etkilerini anlatırken 40 No’lu Genel İnşaat Faaliyetleri Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Hasan Engin, kent ekonomisinin geliştirilmesi adına ÇKA tarafından sunumu yapılan yerel kalkınma hamlesinde yer alan yatırım teşvik alanlarını değerlendirdi. Mersin’de tamamlanmasını talep ettikleri yatırımları aktardı. 39 No’lu Emlak Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Cebrail Orman Mersin Ekonomi Platformu hakkında bilgiler paylaşırken 24 No’lu Lokanta Kafeterya ve Pastaneler Meslek Komitesi Meclis Üyesi Adnan Gündoğdu birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan konuşma yaptı.