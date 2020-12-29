MTV ve emlak vergisi tutarları belirlendi

2021 yılında birçok bazı istisnalar haricinde vergi ve harçlar yüzde 9.11 ile enflasyon ile belirlenen yeniden değerleme oranında artacak, emlak vergisinde ise yüzde 4.555 ile yeniden değerlemenin yarısı kadar artış gerçekleşecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan tebliğlere göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları yeniden değerleme oranı nispetinde artırıldı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi genel tebliğ ekinde yer alan listeye göre, 1 Ocak 2018 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen 1-3 yaş arası, 1,301 - 1,600 cm3’e kadar motor hacmine sahip, fiyatı 56,500 TL'yi aşmayan otomobil ve arazi taşıtlarından 1,830 TL, 99,000'i aşmayanlardan 2,014 TL, bu fiyatın üzerinde olanlardan 2,197 TL MTV tahsil edilecek.

Motor hacmi, fiyatı ve yaş aralığına göre bu kapsamda bir araçtan tahsil edilecek MTV en fazla 50,107 TL en az 109 TL olarak belirlendi.

Aynı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu genel tebliğiyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddelerinde yer alan had ve tutarlar yeniden değerleme oranı nispetinde artırıldı.

Resmi Gazete’nin aynı mükerrer sayısında yayımlanan emlak vergisi kanunu genel tebliği uyarınca, mükellefiyeti 2021 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; 2020 yılı değeri, 2020 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4.555 artırılması suretiyle belirlenecek.

Bu kapsamda, bina vergi değeri üzerinden hesaplanan değerli konut vergisine esas tutar da 2021 yılında, 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı yüzde 4.555 oranında artırılarak 5.22 milyon TL olarak belirlendi.

Buna göre, değerli konut vergisine tabi konutların nitelikli taşınmaz değeri alt ve üst sınırları; 5.22 milyon ile 7.81 milyon arasında değer sahip olanlarından; 5.22 milyon TL’yi aşan kısım için binde 3, değeri 10.4 milyon TL’ye kadar olanlarından 7.8 TL’si ve fazlası için binde 6, değeri 10.4 milyon TL’den fazla olanlarından bu tutarın ve fazlası için binde 10 olarak belirlendi.

Özel İletişim Vergisi tebliği

Resmi Gazete'nin bugün mükerrer sayısında yayımlanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) genel tebliğine göre, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranı (%9.11) nispetinde artırıldı. Bu kapsamda tahsil edilen maktu vergi tutarı 2021 yılı için 86 TL olarak belirlendi.

KDV tebliği

Aynı gazetede yer alan Katma Değer Vergisi (KDV) uygulama tebliğiyle, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlendi.