MTV'de sistem de değişti

27 Eylül 2017

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile birlikte Yeni Orta Vadeli Programı (2018-2020) açıklayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

Ağbal, 1 Ocak 2018'den itibaren motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) sistem değişikliğine gidileceğini söyledi.

Motor silindir hacmi yanında binek otomobilin değerini de kapsayan bir sisteme geçildiğini belirten Ağbal, "Böylece aracın vergisiz değeri ödenecek vergi de belirleyici olacak" dedi.

Ağbal, buna ek olarak binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisini yüzde 40 oranında artıracaklarını açıkladı.

"Küçük segmenti daha çok etkileyecek"

Bu açıklama sonrasında DÜNYA'ya değerlendirmede bulunan Volvo Car Türkiye Genel Müdür Sabri Sözen, şunları söyledi;

"Motorlu Taşıtlar Vergisi'yle ilgili yapılacak olan düzenlemenin detaylarını tüm sektör gibi bizler de bekliyoruz. İlk açıklamalara göre telaffuz edilen rakamlar, özellikle küçük segment otomobiller üzerinde daha etkili olabileceği sinyallerini vermesine karşılık, taşıtın vergisiz bedelinin de ayrı bir kriter olarak baz alınacak olması, beraberinde açıklamaya muhtaç birçok soru işareti doğurmaktadır. Bu sebeple ancak tüm detaylar kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra yeni MTV sisteminin sektöre ve sektör içerisinde yer alan segmentlere nasıl yansıyacağı hususu netlik kazanacaktır."