MTV'nin ilk taksit ödemesi için son gün!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) birinci taksit ödemesine ilişkin duyuru yaptı. GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, MTV'nin birinci taksit ödemesi için tanınan süre bugün sona eriyor.

MTV ödemeleri, vatandaşların kolayca işlem yapabilmesi için birçok farklı kanaldan gerçekleştirilebiliyor. Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması aracılığıyla plaka, TC kimlik numarası ya da tescil ve sahiplik belge tarihi bilgilerinden biri girilerek şifreye gerek kalmadan ödeme yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları, internet ve mobil bankacılık kanalları, PTT şubeleri ve vergi daireleri üzerinden de ödeme imkanı sunuluyor.

Dijital kanallar üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir sorun yaşanmaması için kullanıcıların tarayıcılarına doğrudan "gib.gov.tr" adresini ya da bankaların resmi internet adreslerini yazmaları gerektiği vurgulandı. Dijital Vergi Dairesi üzerinden ödemeler saat 23.50’ye kadar yapılabilecek.

MTV ödemelerinde kullanılan dijital sistemlerin, yurtdışındaki bankalara ait kartları da kabul ettiği belirtiliyor. Aynı zamanda, ödeme yapmak isteyenler PTT iş yerleri veya anlaşmalı banka şubelerine giderek işlemlerini tamamlayabiliyor.

Motorlu taşıt sahiplerinin mağduriyet yaşamaması adına ödemelerini son gün olan bugüne bırakmamaları ve işlemlerini güvenilir kanallardan gerçekleştirmeleri önem taşıyor.