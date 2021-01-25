Mücbir sebep kapsamına kimler girecek?

COVID-19 pandemisinin ekonomi üzerinde yarattığı etkileri gidermek üzere ticari faaliyette bulunan işletmelere yönelik getirilen daraltılmış mücbir sebep ilan edildi. Ancak tebliğde mücbir sebepten yararlanacak sektörlerin açıkça belirtilmemesi kargaşa yarattı.

Kapsama girip girmediğini merak eden işletme sahiplerinin tepkileri üzerine Maliye Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanlığı ile iletişime geçerek mücbir sebep kapsamına girecek sektörleri belirlemek üzere bir çalışma başlattı.

Maliye ve İçişleri Bakanlığı’nın Nace kodlarını belirleyecekleri çalışmanın bugün tamamlanarak açıklanması bekleniyor.

DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre, yeni ilan edilen mücbir sebep kapsamına yaklaşık 50 Nace kodunun girmesi bekleniyor.

Kapsama girmesi beklenen bazı faaliyet alanları şu şekilde;

- Döner, lahmacun, pide faaliyetleri,

- Ciğer, kokoreç ve kebap faaliyetleri,

- Diğer lokanta ve restaurant faaliyetleri,

- Pizzacılar,

- Fast –food faaliyetleri,

- Gece kulübü, pavyon, bar, meyhane faaliyetleri,

- Sinema salonları,

- Cafe ve internet cafeler,

- Yüzme kulüpleri, kaplıca, hamam, sauna vb.

Resmi Gazete’de bugün yayınlandı

Maliye, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 tarihi (bu tarih dâhil) ile alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunu ilan etti. Mücbir sebep ilanına ilişkin Tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

İşletmeler sonucu İVD’den öğrenecek

Maliye’nin kapsama girecek NACE kodlarını interaktif vergi dairesine yükleyerek, mükelleflerin mücbir sebep kapsamına girip girmediklerini kendilerinin öğrenmesine imkan sağlayacağı ifade ediliyor.

Daha önceki mücbir sebepte Maliye aynı uygulamayı yaparak, sistemin sıkıntısız işlemesini sağlamıştı.