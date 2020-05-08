Mücbir sebepte KDV iadesi bilmecesi çözüldü

08 Mayıs 2020

ANKARA(DÜNYA)

Hazine ve Maliye Bakanlığı mücbir sebep kapsamındaki mükellefler nedeniyle tamamen duran KDV iadeleri konusunda Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile yeni bir düzenleme yaparak KDV iadelerinin önünü açmak için yeni bir adım attı.

DÜNYA “ KDV iadesinde Mücbir Bilmecesi” haber ile gündeme getirdiği mücbir sebep ilan edilen sektörlerde KDV beyannamesinin ertelenmesinin iade sürecinde yarattığı sorunu gündeme taşımıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yeni bir düzenleme yapıldı. Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, 32 nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ ile “Mücbir sebep kapsamında olup KDV beyannamesi vermeyen mükelleflerin KDV iadesi alması yönünde hiçbir işlem yapılmamıştır yani mücbir sebep kapsamında olup, KDV beyannamesi vermeyen mükellefler KDV iadesi de alamayacaklardır. Bu da yerinde ve doğru bir işlemdir. Bizim önerilerimizde de bu gruba giren mükelleflerin KDV iade almamaları gerektiği beyan edilmiştir” dedi.

Asıl sorunun kendisi mücbir sebep kapsamında olmamasına rağmen, yapmış olduğu alışları mücbir sebep kapsamına giren mükelleflerden olan mükelleflerin KDV iade alacakları nedeniyle oluştuğunu hatırlatan Yılmaz, tebliğ ile getirilen yeni düzenlemeyi şöyle anlattı:

“Biz çözüm olarak bu grupta olan mükelleflerin ön kontrol raporu uygulamasında ve kısa çalışma ödeneğinin verilmesi uygulasana benzer bir modelle, mücbir sebep nedeniyle ödenmeyen KDV iadesinin yüzde 50 sinin rapor teslimde kalan yüzdesinin ise mücbir sebep bitiminde İlgili firmanın KDV beyannamesini vermesinin ardından ödenmesi gerektiğini söylemiştik. Yapılan düzenleme ile bu durumda olan mükelleflerin alacakları KDV iadesini mahsuben veya nakden almalarına göre gruplandırılarak bir çözüm getirilmiştir. Mahsuben iadelerde Mücbir sebep kapsamında olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;

- HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın yüzde 12,5’i oranında,

- İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın yüzde 25’i oranında,

- HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde yüzde 50’si oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın yüzde 120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine getirileceği düzenlenmiştir.

Nakden iadelerde ise yine bu olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi;

- HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın yüzde 30’u oranında,

- İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın yüzde 60’ı oranında,

- HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın yüzde 120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır.”

Mükelleflere yeni yük getirilmiş

Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı Sezer söz konusu düzenleme ile mücbir sebepte KDV iadesi bilmecesi çözülmüş gibi görülse de aslında mükelleflere yeni bir yük getirildiğini belirtti. Sezer, getirilen yükü ise şöyle açıkladı:

“Bu durumda olan mükellefler hakettikleri KDV iadesini mücbir sebep kapsamına giren firmalar nedeniyle alamazken, şimdi de bunu alabilmek için mücbir sebep kapsamındaki firmalardan yapmış olduğu alımlar için teminat mektubu limiti oluşturmak ve bunun masraflarına katılmak zorunda kalacaklardır. Hiç alamamalarından tabi ki KDV iadesini almaları, nakte erken kavuşmaları, finansal yükten kurtulmaları çok daha önemli ama böyle bir ortamda bunu daha az maliyetle yapmaları daha uygun olurdu. Yine de sesimizi duyurmuş olmamız ve sorunun maliyetli de olsa çözümlenmiş olması bizi mutlu etmiştir” dedi.