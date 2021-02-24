Mücbir sebepte Nace Kodu değişikliği esasları belli oldu

ÇİĞDEM YÜCESOY SUBAŞI

İçişleri Bakanlığı’nın salgın nedeniyle aldığı tedbirler sonucunda faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan işyerleri için getirilen mücbir sebep uygulamalarına yönelik bir iç genelge yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tüm vergi dairesi başkanlıklarına gönderilen ve DÜNYA'nın ulaştığı genelgede, NACE kodu konusundaki karışıklığı giderecek esaslar açıklandı.

Bilindiği gibi, 524 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, faaliyetlerine ara verilmesine ya da tamamen durdurulmasına karar verilen sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlerde bulunanların mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi.

Kapsama girenlerin, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu (Nace kodu) dikkate alınarak belirleneceği açıklanmıştı. Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla belirtilen sektörler arasında bulunmamasına rağmen, bu alanlardan birinde fiilen iştigal etme ihtimali göz önüne alındı. Faaliyet gösterdiğini ispat etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamına girip girmediği tespitinde ana faaliyet koduna bakılmayacak. Bunun yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacak.

Yanlış Nace kodları için iç genelge çıkarıldı

Bu kapsama girdiği halde yanlış girilmiş olan NACE’ler için izlenecek yol ve yöntemler ise iç genelge yoluyla duyuruldu. Buna göre mücbir sebep kapsamındaki alanlarda faaliyet gösterdiği halde NACE kodu yanlış girilmiş olan mükellef, düzeltilmesine yönelik başvuruda bulunabilecek. Fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanını gösteren belgelerle birlikte sistemde bulunan, “Ana Faaliyet Kodu Değişikliği Raporu” oluşturup ekleyecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılacak bu işlemle değişikliği talep edecek.

Brüt hasılata bakılacak

Ana faaliyet kodu değişikliği için mükellefin esas alınmasını istediği ana faaliyet alanından elde ettiği brüt hasılatın, diğer faaliyet kodlarındaki brüt hasılattan fazla olması şartı aranacak.

Hasılat tespitine yönelik sunulacak raporda, mükellefin son dört geçici vergi dönemine ilişkin beyannameleri yer alan ve en yüksek hasılatı elde ettiğini bildirdiği meslek kodlarına ilişkin bilgiler, ayrıntılı gelir tablosu bilgileri, ile benzeri bilgi, belgeler bulunması gerekecek. Mükellefin gerçeğe dayalı kayıtlı olması gereken ana faaliyet kodu ortaya konularak değişiklik işleminin gerçekleştirilmesi talebinde bulunulacak.

Bu yöndeki talep, komisyonun olumlu mütalaası ve vergi dairesi başkanı veya görevlendireceği grup müdürünün onayıyla gerçekleşecek.

Komisyon kuruluyor

Nisan ayındaki uygulamada ana faaliyet konusundan dolayı ortaya çıkan karışıklığı çözmek için kurulan komisyon, bu dönemde de gündeme geldi. Ana faaliyet kodunun değiştirilmesine yönelik başvuruları değerlendirmek amacıyla bir komisyon kurulmasına karar verildi.

"Gerçek hak sahibi faydalansın"

Yazarımız Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, vergi dairesine yanlış bildirilen Nace kodlarının vergi beyan ve erteleme uygulamalarından yararlanacak mükellefleri olumsuz etkilediğini belirterek, asıl yararlanması gerekenlerin bu uygulamalara dahil olamadığını söyledi.

Mükelleflerin mücbir sebep kapsamına giren faaliyet konularını değiştirmek için başvuruda bulunmaları gerektiği konusunda uyardı. Yanlış girilmiş NACE kodunun bu genelge ile değiştirilmesi yönünde mükelleflerin başvuruda bulunma hakkı olduğuna dikkat çeken Tolu, “Böylelikle COVID-19 kaynaklı kısıtlamalardan kaynaklı mağduriyet yaşayan asıl mükellefler, vergi beyan ve ödeme ertelemesinden yararlanabilecek. İşin ilginç yanı, erteleme kapsamına giren faaliyetlerde fiilen bulunmasa bile Nace kodu tutanlar da bu uygulamadan faydalanabilecek. Bunu engellemek ise şu an için olanaksız gibi.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 524 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uygulaması hakkında yayımladığı bu iç genelge tüm vergi dairesi başkanlıklarına gönderildi.