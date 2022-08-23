Mücevher ihracatı 7 ayda 2,5 milyar dolar sınırına dayandı

Geçtiğimiz yıl küresel tedarik zincirinde yaşanan olumsuzluklara rağmen 4 milyar doları aşan mücevher ihracatı, 7 ayda 2021’in aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 2,5 milyar dolar sınırına yaklaştı. Üreticiler özgün tasarımlarıyla pırlanta ve elmas mücevherleri herkes için erişilebilir hale getirirken, e-ticaret ve mağazacılık faaliyetleriyle mücevherin sınır ötesi yolculuğuna dinamizm getiriyor.

Türkiye’nin en stratejik sektörlerinden biri olan mücevher, küresel tedarik zincirinde yaşanan olumsuzluklara rağmen ihracat faaliyetlerini genişletmeyi başardı. TİM verilerine göre geçtiğimiz yıl ihracatını yüzde 158 artışla 4 milyar 186 milyon dolara ulaştıran mücevherin sınır ötesi yolculuğu 2022’de de hızlandı. 7 aylık mücevher ihracatı 2021’in aynı dönemine göre yüzde 30’u aşan artışla 2,5 milyar dolar sınırına dayandı.

Mücevher sektörünün hız kazanan sınır ötesi yolculuğunun Türkiye’nin katma değerli ihracat hedefine en büyük desteklerden birini sağladığını belirten Roy Diamond Kurucusu Mehmet Sefa Demir, ABD’den BAE’ye Hollanda’dan Etiyopya’ya kadar dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiğimiz ihracat faaliyetlerimizle 2021’i rekorlarla kapattık. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olan Hollanda’ya ihracatımız yüzde 170’i, dış ticarette ülkemizin partnerlerinden biri olan BAE’ye ihracatımız yüzde 400’ü aştı. Bu sene 7 ayda BAE’ye ihracatımızda yüzde 62’yi aşan artış yaşandı. Pandemi ile giderek yaygınlaşan e-ticaret faaliyetleri ihracatın tetikleyici gücü oldu. Biz de RoyDiamond.com adresinden satışlarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Mücevher sektörünün dünyadaki vitrinine katma değer sağlıyor

Küresel salgının bir zorunluluk haline getirdiği dijital dönüşümün mücevher üreticilerinin faaliyetlerine dinamizm getirdiğini kaydeden Mehmet Sefa Demir, “Kapalıçarşı’da üretim atölyesinde faaliyete başlayan ve kısa sürede olağanüstü bir büyüme kat ederek ulusal ve uluslararası arenada marka bilinirliği elde eden bir şirket olarak, küresel mücevher sektörünün oyuncularından biri haline geldik. Çok özel tasarımlarımızı gerek mağazalarımız gerekse Türkiye çapındaki bin 500’den fazla kuyumcu aracılığıyla tüketicilerle buluştururken e-ticaret faaliyetlerimizle de satışlarımızı her geçen gün artırıyoruz. İstanbul’un yanı sıra, Amsterdam ve Dubai’de yer alan mağazalarımızla mücevher sektörünün dünyadaki vitrinine katma değer sağlıyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Elmas ve pırlantayı herkes için erişilebilir hale getirdi

Türk mücevherinin işçilik eseri özgün tasarımlarıyla küresel mücevher sektöründe rüştünü ispatladığına dikkat çeken Roy Diamond Kurucusu Mehmet Sefa Demir, “Yurt dışındaki mağazalarımızla sektörün tasarım ve işçilikte ulaştığı son noktanın temsilciliğini üstleniyoruz. Tüketicilere RoyDiamond.com adresindeki internet sitemiz üzerinden zevklerine ve bütçelerine en uygun mücevher seçeneklerini sunuyoruz. Uygun fiyat garantisi verdiğimiz ürünlerimizle pırlanta ve elmas gibi değerli madenlerle tasarlanan mücevherleri herkes için erişilebilir hale getirdik. Uygun fiyatlarla piyasaya sunduğumuz özgün tasarımlarımızla tüketicilerle dostluk köprüleri kuruyoruz.” diye belirtti.

B2Press’in katkılarıyla...