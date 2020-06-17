Mücevherde stok 5 milyar $

17 Haziran 2020

Yener KARADENİZ/İSTANBUL

Dünyada da sektörün en büyük fuarları arasında gösterilen İstanbul Jewelry Show’un ertelenmesi mücevher sektörünü zora soktu. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, sektör ticaretinin yüzde 30-40’ının yapıldığı fuarın yanı sıra yurtdışında da önemli fuarların iptal edildiğini, yurtiçinde turist kaybı ve azalan altın ticaret nedeniyle toptancı ve üreticilerin elinde yaklaşık 4,5-5 milyar dolarlık stok biriktiğini söyledi. Halihazırda Türk mücevher sektörünün satış yaptığı en önemli pazarların da kapalı olduğunu söyleyen Kamar, “İç piyasa ise 1 Haziran’da yüzde 50-70 aralığında düşüş ile açıldı. Şu an zor iş üreticilerin. Kısa çalışma ödeneği dışında hiçbir devlet desteği olmadı. Açılanlar yeniden kapatmaya başladı. Emek yoğun bir sektör olduğu için bu istihdamda da sıkıntı yaratır. Kredi konusunda bankaların da tavrı çok sıcak değil. Biz de ancak kredi kartlarına taksit sayısının 18-24 aya kadar geçici bir süre de olsa artırılmasını istiyoruz” dedi.

Yastık altı külçe altın ihracatını artırdı

Düğün sezonunun yaklaştığı bu dönemde böyle bir adımın atılmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Kamar, “Yaklaşık 600 bin düğün olacak. Altın fiyatları yıl başından bu yana 310 TL’den 380 TL’ye çıktı. Altına ulaşmak iyice zorlaştı. Vade sayısı artırılırsa çarklar döner ve atölyeler de varlığını devam ettirir” dedi. Kamar’ın verdiği bilgilere göre Türkiye’de 35 bin perakendeci, 6 bin üretici ve 1000 adet yan sektör firması faaliyet gösteriyor ve buralarda 300 bin kişi istihdam ediliyor. Kamar, azalan altın talebinin sektör ihracatına da yansıdığını söyledi. Geçen yıl 7.5 milyar dolar ihracat yapılan sektörde ilk 6 ay ihraç ürünleri de değişti. Bunun sebebini ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşların yastık altındaki altınlarını bozdurması olduğunu anlatan Kamar, “Geçen yılın ilk 6 ayında külçe altın ihracatı 429 milyon dolardan 722 milyon dolara çıkarken, emek yoğun sektör olan takı altın ihracatı ise 857 milyon dolardan 448 milyon dolara geriledi” diye konuştu.

Külçe dışında ihracat durdu

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık da sektörün 2,5 ay süren pandemi sürecinden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında geldiğini, Kapalıçarşı’nın ise bu sürede tarihinde ilk kez 70 gün kapalı kaldığını söyledi. Kuyumcukent, Vizyon Park ve Yenibosna bölgesindeki üretici, toptancı ve semt mağazalarının yüzde 95’inin kapılarına kilit vurduğunu belirten Atayık, külçe altın ihracatı dışında altın takı ve mücevher ihracatının da durma noktasına geldiğini anlattı. Atayık, şöyle konuştu: “İç piyasada semtlerde küçük bir kısım perakende mağazalar açık olmasına rağmen işlemler yüzde 95 oranında düştü. İş hacmi açısından büyük önem taşıyan Sevgililer Günü ve Anneler Günü’nün pandemi dönemine denk gelmesi nedeniyle istenen satış rakamlarının yakalanmaması faktörler arasında sayılabilir. Şimdi, 1 Haziran’da başlayan normalleşme ve düğün sezonunun başlayacak olması nedeniyle kuyumcuların son üç aylık kayıplarını telafi etmesi ve stokları eritmesi için çok önemli bir fırsat doğdu. Biriken stoklarımızın eritilmesi amacıyla 8 olan kredi kartına taksit miktarının geçici bir süreyle sınırlı tutulmak kaydıyla 24 takside çıkarılmasını talep ediyoruz. Böyle bir adım atılırsa sektörümüzün tüm birimlerinde gerçek anlamda bir bayram havası yaşanacaktır” dedi.

“Döngüyü kırmanın yolu vade artırma”



Türkiye’de 150 mağaza ve 250 satış noktası ile sektörün en önemli oyuncuları arasında yer alan Atasay da vade sayısının sektöre ilaç gibi geleceğini söyledi. Şirketin CEO’su Atasay Kamer, “1 Temmuz itibari ile düğünler başlayacak. İnsanlar düğünlerini ileri tarihlere atmaya çalışıyorlar. Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle alıverişlerini erteliyorlar. Birçok sektörde uzun vadeler varken bizim sektörde yok. Bu vadelerin en azından bu geçiş aşamasında artırılması insanların altın, düğün alışverişini yapmalarında destek olur. İnsanlar önlerini göremiyor bir yasak daha olacak mı olmayacak mı korkusu yaşıyorlar ve bu nedenle temkinli yaklaşıyorlar. Bu teşvik verilmezse üretim olmayacak. Üretim olmayınca üreticiler kapanacak. Bu döngüyü kırmanın tek yolu iç piyasanın hareketlenmesi” diye konuştu.