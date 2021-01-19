Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetindeki gayrimenkul satılıyor
TMSF bünyesinde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetindeki gayrimenkul satışa çıkarıldı.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, TMSF bünyesinde ve İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetindeki gayrimenkul 8.750.000,00-TL muhammen bedel üzerinden ihale yöntemi ile peşin satışa çıkartıldı.
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