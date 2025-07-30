Muğla havalimanları hazirandaki yolcu sayısıyla ilin nüfusunu solladı

Muğla, Türkiye'nin iki havalimanına sahip nadir illerinden biri olarak, Haziran ayında Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanları aracılığıyla 1 milyon 395 bin 469 yolcuya ev sahipliği yaptı. 1 milyon 97 bin 494'lük yerleşik nüfusuyla Muğla, bir ayda havalimanları üzerinden gelen yerli ve yabancı yolcu sayısıyla kendi nüfusunu geride bıraktı.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda 6 ayda 1,5 milyon yolcu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin açıklamasına göre, Milas-Bodrum Havalimanı, Haziran ayında 611 bin 992 yolcuya hizmet sundu. Aynı dönemde havalimanında 5 bin 586 uçak trafiği kaydedilirken, taşınan yük miktarı 6 bin 797 ton olarak gerçekleşti.

2025 yılının ilk altı ayında ise Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplam 1 milyon 530 bin 012 yolcu ağırlandı. Bu süreçte 15 bin 223 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı 14 bin 752 tona ulaştı.

Dalaman Havalimanı'ndan 6 ayda 2 milyon yolcu geçti

Dalaman Havalimanı ise Haziran 2025'te 783 bin 477 yolcuya hizmet verdi. Bu dönemde 6 bin 385 uçak trafiği yaşanırken, taşınan yük miktarı 9 bin 876 ton oldu.

Yılın ilk altı ayında Dalaman Havalimanı, 2 milyon 001 bin 608 yolcuya ev sahipliği yaptı. Aynı dönemde 20 bin 044 uçak trafiği kaydedilirken, taşınan yük miktarı 23 bin 460 ton olarak gerçekleşti.