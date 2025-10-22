Muğla'ya 3 milyondan fazla turist geldi

Muğla, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 6’lık düşüş yaşasa da Türkiye turizminin gözde merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Deniz, kum ve güneşin yanı sıra 108 ören yeriyle kültür turizminin de önemli adreslerinden biri olan şehir, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ünlü ilçeleriyle ilgi çekiyor.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu parkurları sayesinde spor turizmi de yükselişte.

İngilizler ilk sırada

Yılın ilk dokuz ayında Muğla’ya 1 milyon 264 bin İngiliz turist gelirken, İngiltere’yi Rusya (358 bin), Polonya (275 bin), Almanya (195 bin) ve Hollanda (79 bin) izledi.

Muğla’nın Dalaman ve Milas-Bodrum olmak üzere iki uluslararası havalimanından 2 milyon 492 bin turist giriş yaptı. Deniz gümrük kapılarından ise 545 bin kişi geldi. Şehir, 2025 sezonuna da güçlü bir turizm potansiyeliyle giriyor.