Muhalefet 2021 bütçesine şerh koydu

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve bugün Genel Kurul’da görüşmelerine başlanacak olan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifine muhalefet partileri şerh koydu. CHP, “Ekonominin yapısal sorunlarına değil, sorunların açığa çıkardığı semptom ve belirtilere ‘şal örten’ bir çizgi sergileyen ekonomi yönetimimiz var” derken, 2021 bütçesinde her verginin beşte birinin faize harcanacağını belirtti. HDP vergi dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çekerken, İYİ Parti KÖİ projelerinin bütçe disiplininin önündeki en büyük engel olduğunu bildirdi.

CHP: Vergi faize gidiyor

CHP muhalefet şerhinde, 2018 yılında 74 milyar lira olan faiz harcamalarının 2021 yılında 180 milyar lira olacağını böylece toplam harcamalar içinde faiz harcamalarının payının yüzde 9’dan yüzde 13’e ulaşacağına dikkat çekerek “Bu bütçe bir faiz bütçesidir” dedi. Faizlerin vergi gelirlerine oranının 2018 yılında yüzde 12 iken 2021’de yüzde 20’ye çıktığını vurgulayan CHP, “Toplanan her verginin beşte biri faizler için harcanmaktadır” değerlendirmesini yaptı. CHP, gelir bütçesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Gelir ve Kurumlar Vergisi'nin oranı yüzde 26’dır. 2020 yılında gelir vergisi gelirleri yüzde 0,2 oranında gerilemiş buna karşılık 2021’de yüzde 20 artış öngörülmüş olması, ücretlilere gene ‘kümesteki kaz’ muamelesi yapılacağının bir işaretidir.”

İYİ Parti: Yatırım yok

Önümüzdeki üç yılda bütçede yer alacak Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin yükümlülüğünün 108 milyar TL öngörüldüğünü bildiren İYİ Parti, “KÖİ projeleri, bütçe disiplininde gözlenen bozulmanın yönetilebilir bir seviyede tutulmasının önündeki en büyük engeldir. Türk ekonomisinin, özellikle son iki yıldır döviz kurunun geldiği seviye üzerinden bu projeleri finanse edebilmesi mümkün değildir” dedi. İYİ Parti; “2018’de bütçe yatırımlarının milli gelire oranı yüzde 2,4 iken 2021’de bu oran yüzde 1,8’e düşmektedir. Krizden çıkmış, tüm zamanların en kötü dönemi niye nitelendirilen 2002 bütçesinde dahi bu oran yüzde 2,2 olarak gerçekleşmiştir” görüşünü dile getirdi.

HDP: Vergi adaletsiz

Türkiye'de vergi yükü ile ilgili temel sorunun vergi dağılımındaki dengesizlik olduğunu bildiren HDP gelişmiş ülkelerde dolaysız vergilerin toplam vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 60-65’ını oluştururken, Türkiye’de bu oranın son 10 yılda sürekli ve hızlı bir biçimde düşme eğilimi içerisinde olduğunu bildirdi. Son zamanda yapılan birçok projenin Kamu–Özel İşbirliği ya da Yap-İşlet-Devret modeliyle yapıldığına, bu projelere verilen garanti ödemelerinin ise gerçek değerlerinin kat kat üzerinde olduğunu kaydeden HDP; “Söz konusu mega projelerde verilen döviz garantileri nedeniyle, dolar kuru 10 kuruş arttığında, halkın TL cinsinden borcu 14,6 milyar TL artmaktadır” dedi.