Muhalefet liderlerinden tepki yağdı: Yeni asgari ücret siyasette tartışma yarattı!

2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22.104 TL olarak açıklanması, siyasi arenada geniş yankı uyandırdı. Muhalefet liderleri, yeni ücret artışını sert bir dille eleştirerek, hükümeti ekonomik adaletsizlikle suçladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karara dair kapsamlı bir değerlendirme yaparak, "Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler, emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir" ifadelerini kullandı. Özel ayrıca, "Milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere yazıklar olsun" diyerek Türk-İş yönetimini emrivaki toplantıya katılmadığı için tebrik etti.

Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir.



Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır.



Suriye… — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 24, 2024

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ise asgari ücrete yönelik kararı "Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!" ifadeleri ile eleştirdi.

Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez! https://t.co/MqmfHlKA9R — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) December 24, 2024

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kararla ilgili açıklamasında depremzedelerin ve halkın yaşadığı zorluklara vurgu yaptı:

"Asgari ücretlilere zam enflasyonun çok altında kalırken, 6 Şubat depreminde evlerini kaybeden yurttaşlarımız konteynırlarda yaşamaya çalışırken, Ulaştırma Bakanı AFAD Suriye’de altyapı yatırımları yapacak diyor. Türk halkı ezilmeye ve sömürülmeye devam edecek."

Asgari ücretlilere zam enflasyonun çok altında kalırken, 6 Şubat depreminde evlerini kaybeden yurttaşlarımız konteynırlarda yaşamaya çalışırken Ulaştırma Bakanı AFAD Suriye’de altyapı yatırımları yapacak diyor, Ali Yerlikaya ise Suriyelilere ev yapacağız diyor. Türk halkı… https://t.co/Kqe9W9erVb — Ümit Özdağ (@umitozdag) December 24, 2024

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise karara ilişkin "Ehliyete, pasaporta, MTV’ye yüzde 44 zam, TÜİK enflasyonu yüzde 47, gıda enflasyonu yüzde 70 ama asgari ücrete yüzde 30 zam! Ekonomistim dedi ekonomiyi batırdı, bütün yükü de çalışanların üzerine bıraktı!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ehliyete, pasaporta, MTV’ye yüzde 44 zam, TÜİK enflasyonu yüzde 47, gıda enflasyonu yüzde 70 ama asgari ücrete yüzde 30 zam!



Ekonomistim dedi ekonomiyi batırdı, bütün yükü de çalışanların üzerine bıraktı! — Muharrem İNCE (@vekilince) December 24, 2024

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, "TÜRK-İŞ’in belirlediği rakamlara göre açlık sınırına denk gelen bir asgari ücreti, asgari ücretin ortalama ücret olduğu bir topluma layık görmek gerçek anlamıyla zulümdür" diyerek kararın çalışanların yaşam şartlarını zorlaştıracağını belirtti.

TÜRK-İŞ’in belirlediği rakamlara göre açlık sınırına denk gelen bir asgari ücreti, asgari ücretin ortalama ücret olduğu bir topluma layık görmek gerçek anlamıyla zulümdür. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) December 24, 2024

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bütçe politikalarını eleştirerek, "Sayın Erdoğan, milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde yüzde 46 artırdınız. Bütçenin mürekkebi kurumamışken, asgari ücreti yüzde 30 artırmak kul hakkına girmektir. Fukaranın ahını alarak ekonomiyi âbâd edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Sayın Erdoğan, milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde %46 artırdınız.



Bütçenin mürekkebi kurumamışken, asgari ücreti %30 artırmak kul hakkına girmektir.



Fukaranın ahını alarak ekonomiyi âbâd edemezsiniz. https://t.co/YYY6DkhhYO — Ali Babacan (@alibabacan) December 24, 2024

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil de, hükümetin bütçe artışlarını hedef alarak şu paylaşımı yaptı:

"Saray’ın bütçesi bu sene 12.3 milyar TL’ydi. Önümüzdeki sene 17 milyar TL olacak. Saray’ın kendine yaptığı zam neredeyse yüzde 40 ama asgari ücretliye yüzde 30 ‘hayırlı’ olacak öyle mi?!"