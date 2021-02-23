Muhasebe mesleği ve beklentilerimiz

TÜRMOB GENEL BAŞKANI EMRE KARTALOĞLU

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır.

TÜRMOB, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Odaları Pandemi koşullarının izin verdiği ölçüde farkındalık yaratmaya yönelik etkinlikler gerçekleştireceğiz. COVID-19 süreci ile birlikte, muhasebe mesleğinden beklentiler oldukça üst seviyelere çıkmıştır. Mali müşavirlerin ve onların meslek örgütümü olan TÜRMOB’un çalışmaları bu değişime göre şekilleniyor ve farklılaşıyor.

Değişime uyum sağlayabilmek için yaşanan süreci kavramak, gelecek hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmak gerekiyor.

Geleceğe liderlik edecek öğrenme ve öğretme süreçlerini ön plana çıktığı bir sürecin içindeyiz. Yaşamın tüm alanlarındaki değişimleri ve gelişimleri kapsayan bilgi toplumlarında, yöneticilere ve meslek örgütlerine düşen görev yüksek performansla sürece liderlik etmek ve geleceğe hazırlık perspektifini sunmaktır. Hepimize düşen ortak görev ise kendimizi yeni döneme hazırlama, öğrenme ve bilgi sahibi olma yolunda çalışmaktır.

Pandemi süreci bazı mesleklerin önemi ve vazgeçilmezliğini net bir şekilde ortaya çıkardı. Bu mesleklerin başında sağlık gelirken, sundukları hizmetlerin vazgeçilmezliği, toplumsal yaşamda sundukları hizmetin önemi, vazgeçilmezler listesinin belirleyicisi oldu.

Mali müşavirler de kamu finansmanı ve işletmelerin sürdürülebilirliği noktasında sundukları hizmetlerden dolayı ön plana çıkan mesleklerden oldu. Yeni dönemde muhasebe kayıtlarının, finansal raporların, beyannamelerin yanı sıra işletmeler kendilerini geleceğe taşıyacak, güven sağlayan danışmanlara ihtiyaç duyuyorlar. İşletmelere güven sağlayan mali müşavirler yeni dönemde işletmelerin ve kamunun tamamen vazgeçilmezi haline geldi.

Muhasebe Haftasında, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğine yönelik farkındalığı toplumun tüm kesimlerine anlatmak oldukça önemli. Ayrıca, mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin daha kaliteli ve nitelikli hizmet sunumunun önündeki engelleri kaldırmak gerekiyor. Bunun için yasama organının ve idari düzenleyicilerin sürece katkı koymaları hizmet kalitesi ve niteliğini artıracaktır.

Öncelikli olarak, Serbest meslek erbabında KDV’nin Gelir Vergisinde olduğu gibi tahsilat esasına göre düzenlenmesi, mali müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi yapılması, mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi ile yeşil pasaport verilmesi gerekmektedir.

Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler sundukları hizmetlerle iş dünyamıza ve ülkemize değer katmaya devam edecektir.

Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Muhasebe Haftasını kutluyor, dünyamızın, ülkemizin sağlıklı günlere kavuşmasını, bundan sonraki kutlamaların birlikte coşkuyla gerçekleşmesini diliyorum.