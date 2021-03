Muhasebeci değere odaklandı

Takip Et

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlanıyor. TÜRMOB ve Odalar gerçekleştirecekleri etkinliklerle bir hafta boyunca Muhasebe Haftasını kutlayacaklar.

1-7 Mart tarihleri arasında her yıl kutlanmakta olan Muhasebe Haftası etkinlikleri bu yıl TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, TÜRMOB yöneticileri ve Oda başkanlarının Anıtkabir ziyareti ile başladı.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Büyük Önder Atatürk’ün mozolesine geldi. Kartaloğlu’nun mozoleye çelenk koymasından sonra saygı duruşunda bulunan heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirleri temsilen, bağlılığımızı ve saygımızı yinelemek için huzurundayız.

Kurmuş olduğun çağdaş, demokratik Cumhuriyeti geliştirmek, güçlendirmek, yaşatmak için mücadele ediyoruz ve meslek camiası olarak bu mücadeleye devam edeceğimize olan kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.”

TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu, Muhasebe Haftası dolayısı ile yaptığı açıklamada, “Pandemi süreci, Mali Müşavirlik mesleğinin vazgeçilmez önemini net ve açık bir şekilde göstermiştir. Hem işletmelerimizin varlıklarını koruyabilmeleri hem kamu finansmanının sağlanması açısından, kamu ile işletmeler arasında köprü görevi gören Mali Müşavirler üstlenmiş oldukları sorumlulukları başarı ile yerine getirdiler.

Ülkemizin şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılır bir vergi sistemine sahip olması gerektiğine inanmaktayız. Bu kapsamda yapılacak kanunların gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyanname ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması gibi her türlü iyileştirme çalışmalarının destekçisi olma gayretinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, Mali Müşavirlerin sundukları hizmetlerle hem işletmelerin gelişimine hem de devletin vergi gelirlerinin artırılmasına katkı sunduklarını vurgulayarak temel mesleki sorunlarının çözülmesini talep etti.

Genel Sekreter Arıkan, “Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok sayıda sorunumuz bulunuyor. Bu sorun ve sıkıntıların, diyalogla ve iş birliği içerisinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz. Öncelikli olarak, serbest meslek erbabında KDV’nin Gelir Vergisinde olduğu gibi tahsilat esasına göre düzenlenmesi, Mali Müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi yapılması, Mali Müşavirlere arabuluculuk yetkisi ile yeşil pasaport verilmesi gerekmektedir” dedi.

TÜRMOB yönetimi, Muhasebe Haftası dolayısıyla geniş katılımla Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oda Başkanları'nın Muhasebe Haftası mesajları

İSTANBUL SMMM ODA BAŞKANI YÜCEL AKDEMİR

Önemi ve değeri her geçen gün artan Mali Müşavirlik mesleği, kendini sürekli geliştirmektedir. Başarılarımızla ve sunduğumuz kaliteli hizmetlerle ülkemizin en saygın mesleklerinden biri durumuna geldik. Mesleğin sunmuş olduğu hizmet kalitesinin sürekli artması, ülke gelişimine artı değer katmaktadır. Ülkemize ve mesleğimize değer katan tüm Mali Müşavirlerin Muhasebe Haftasını kutlarım.

ANKARA SMMM ODA BAŞKANI TURGUT BAHADIR

En zor koşullarda ülke ekonomisine değer katan Mali Müşavirlerimizin Muhasebe Haftasını Kutluyorum. En zor şartlarda bile hizmet sunumunu aksatmayan Mali Müşavirlerin önemi ve değeri bir kez daha net bir şekilde anlaşılmıştır. Ülkemizin gelişimi için fedakârca ve özveriyle çalışan Mali Müşavirlerin sorunlarının çözüme kavuşturulması, ülke gelişimine katkı sunacaktır.

VAN SMMM ODA BAŞKANI İBRAHİM ŞAHİN

Muhasebe haftamız dolayısıyla muhasebe meslek camiasının çözüm beklediği sorunlar ve taleplerimizi bir kez daha belirtmek isteriz. Gereksiz iş yükü hafi fletilmelidir. Bilgi amaçlı bildirimlerdeki özel usulsüzlük cezalarına son verilmelidir. Meslek mensubunun KDV yükü azaltılmalıdır.

ESKİŞEHİR SMMM ODASI BAŞKANI NEŞET ERTOY

Global sistemde güçlü bir ülke için güçlü bir ekonominin var olması gerektiği bilinci kazanılmış, güçlü bir ekonomi için devlet ile ticari hayatın çözüm ortağı olan, özellikle Covid-19 Pandemi sürecinde vazgeçilmezliğini bir kez daha kanıtlayarak bu sürecin atlatılması için canlarını hiçe sayarak büyük bir özveri ile görevlerinin başında olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımın ve muhasebe camiamızın 1-7 Mart Muhasebe Haftasını kutluyor, aramızdan ayrılan meslektaşlarımızı da rahmet ve minnetle bir kez daha anıyorum. EMRULLAH

ANTALYA SMMM ODA BAŞKANI TAYFUN ÇAVDAR

Mali Müşavirler, işletmeler ve kamu için sundukları hizmetlerle hayati öneme sahip bir görevi yerine getiriyorlar. Mesleğin sorunlarının çözümü, gelişip güçlenmesi, işletmelerin ve ekonominin gelişimine katkı sunacaktır. 1-7 Mart Muhasebe Haftasını tüm meslek camiamızla birlikte şahsım, Yönetim Kurulu ve tüm Kurullar adına kutlarım. Muhasebe Haftamız hepimize kutlu olsun.

MERSİN SMMM ODA BAŞKANI ERSİN GÖKGÜN

Pandemi ortamında ve hastalık tehdidi altında Muhasebe Haftamızı kutluyoruz. Bu süreçte, birçok meslekte olduğu gibi bizim mesleğimiz de olumsuz etkilendi. Birçok arkadaşımız virüse yakalandı. Bir kısmı iyileşti, bir kısmı ise maalesef kurtarılamadı. Kaybettiğimiz arkadaşlarımıza rahmet, diğer arkadaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Sıkıntılarla yüklü dönemin fırsata dönüştürülmesi dileğiyle tüm meslektaşlarımızın 1-7 Mart Muhasebe Haftasını kutlar, sağlıklı günlerde başarı ve mutluluklar dilerim.

ADANA SMMM ODASI BAŞKANI GÜNEY YILMAZ

Herhangi bir şeyin değerini, ona en çok ihtiyaç duyduğunuz zamanda anlarsınız. İşte pandemi döneminde de tüm taraflar muhasebe mesleğinin değerini iyice anlamış oldu. Bu süreçte en çok ihtiyaç duyulan; onsuz ekonomi çarklarının dönmediği, vergi sisteminin işlemediği, dijital dönüşümün mümkün olmadığı iyice gün yüzüne çıktı. Mali Müşavirler, stajyerler ve meslek emekçileri gerçek kahramanlardır. Tüm meslektaşlarıma selam olsun!

ERZURUM SMMM ODA BAŞKANI M. ZEKİ AKAL

Muhasebe, yaşamın her anında olan bir olgu. İnsanın doğumundan ölümüne kadar her anımız muhasebe ile geçmektedir. Esnafın, şirketlerin, kurumların, ülkelerin her anında muhasebe vardır ve böyle de devam edecektir. Muhasebesiz olunmayacağı da kesindir. Muhasebe Haftasının ülkemize ve ülkede yaşayan tüm insanlara hayırlı olmasını diliyorum.

ORDU SMMM ODA BAŞKANI BAHADIR BAŞ

Gerek kamunun gerekse özel sektörün; şeffaf, hesap verebilir bir anlayışa evirilebilmesi için güçlü muhasebe sistemine ve güçlü meslek mensuplarına ihtiyaç var. Ülke ekonomisi için kayıt yapan, beyanname hazırlayan, raporlama yapan, hayatın her alanına (poşetten, emekliliğe kadar) dokunan ve üreten meslek mensupları kamusal sorumluluk ile hizmet sunmaktadır. 1-7 Mart Muhasebe Haftasını kutluyorum. Bu büyük ailenin bir üyesi olmaktan onur duyuyorum.

SAMSUN SMMM ODA BAŞKANI DİLAVER ÖĞÜTCÜ

Pandemi sürecinde özveri ile çalışmalarını sürdüren meslek camiamızın muhasebe haftasını kutluyor, COVID 19 nedeniyle hayatını kaybeden görev şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mesleki sorunlarımızın çözüme kavuştuğu sağlıklı günlerde tekrar bir arada, coşkuyla kutlayacağımız nice muhasebe haftaları diliyorum

NEVŞEHİR SMMM ODA BAŞKANI ŞERAFETTİN ARSLAN

Kısa sürede önemli başarılara imza atan ve gelişim gösteren Mali Müşavirlik mesleği, yaratmış olduğu değerle ekonomik kalkınmamızın güvencesi haline gelmiştir. Mesleğe yönelik farkındalığı artırmamıza vesile olan Muhasebe Haftası dolayısıyla tüm meslektaşlarımın Muhasebe Haftasını kutlarım.

NİĞDE SMMM ODA BAŞKANI HİKMET BEKİL

Dünyanın değişeme en çok ihtiyacı olan bu dönemde, devletin ve mükelleflerin yüklerini her platformda sırtında taşıyan, sadece bir muhasebeci değil aynı zamanda bir sırdaş, bir dost, bir arkadaş olan vefakâr, fedakâr meslek mensuplarımızın muhasebeciler gününü en içten dileklerimle kutlarım.

KONYA SMMM ODA BAŞKANI ABDİL ERDAL

Küreselleşen dünyada ekonomi ve bilgi teknolojileri gibi birçok alanda yaşanan hızlı değişimle birlikte muhasebe mesleğinin önemi daha da artmış, toplum ve ticaret hayatı içinde muhasebe mesleği etkili bir düzeye gelmiştir. Mali Müşavir meslektaşlarımın “1-7 Mart Muhasebe Haftasını” kutluyor, aramızdan ayrılıp ebediyete intikal eden bütün meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum.

MUĞLA SMMM ODA BAŞKANI SERVET EVRAN

Ülkemizin ve toplumumuzun genel çıkarlarını göz ardı etmeden, ortaya koyduğumuz gayretli çalışmalara karşın, mesleki taleplerimizin birçoğu, maalesef, halen çözüm beklemektedir. Aydınlık günlerin bir an önce gelmesini ve tüm dünya insanları için sağlık dileklerimle Muhasebe Haftamızı kutlarım.

AYDIN SMMM ODA BAŞKANI RIZA YÖRÜYEN

Bilgi birikimiyle, vizyonuyla iş dünyasına yön veren ülke ekonomisine katkı sunan pandemi döneminde büyük özveri ile çalışarak ekonomik hayatın kahramanı olan tüm meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyorum.

BURSA SMMM ODA BAŞKANI DOĞAN YILMAZ

1-7 Mart Muhasebe Haftası’na bu yıl maalesef ki pandeminin gölgesinde giriyoruz. Sağlığımızla sınandığımız bu zorlu süreçte, meslek mensupları olarak gördük ki mali müşavirlik hizmeti, her ne koşulda olursa olsun herkes için zorunlu ve vazgeçilmez bir hizmet. En zorlu şartlarda büyük bir özveriyle mesleğini icra etmeye çalışan tüm meslektaşlarımın Muhasebe Haftasını kutluyor, canları pahasına durmaksızın çaba sarf eden camiamızın sorun ve sıkıntılarının idare tarafından göz ardı edilmemesini temenni ediyorum.

KOCAELİ SMMM ODA BAŞKANI MUSTAFA TAŞPINAR

Ülkemizin şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılır bir vergi sistemine sahip olması gerektiğine inanmaktayız. Bu kapsamda yapılacak kanunların gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyanname ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması gibi her türlü iyileştirme çalışmalarının destekçisi olma gayretinde olmaya devam edeceğiz. Meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için daha aydınlık günler diliyorum.

DİYARBAKIR SMMM ODA BAŞKANI MUSTAFA VURAL

Otuz iki yıl, insan ömründe uzun bir süre olsa da bir mesleğin yerleşik bir kültüre sahip olması açısından kısa bir süredir. Mali Müşavirlik mesleği 32’nci yılında ekonominin önemli bir paydaşı, kurum ve kuruluşlar için hayati öneme sahip çok önemli bir meslek konumuna gelmiştir. 32’nci yılında özveri ile çalışan, üreten, yüksek mesleki değerlere sahip ve takdiri fazlası ile hak eden Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslek camiamızın 1-7 Mart Muhasebe Haftasını kutluyorum.