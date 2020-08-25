Muhtasar birleşme sınavı ve iletişimin önemi

25 Ağustos 2020

TÜRMOB GENEL BAŞKANI EMRE KARTALOĞLU

2017 yılı Haziran ayından itibaren Kırşehir ilinde pilot uygulama olarak başlatılan, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması, genişleyen pilot iller ve ertelemelerin ardından, ülke genelinde uygulamaya girdi.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına ülke genelinde Temmuz ayı itibariyle başlandı ve Temmuz ayı beyanları 26 Ağustos tarihine kadar verilebilecek.

Sistemin sağlıklı ve başarılı bir şekilde uygulanması için TÜRMOB pilot il uygulamalarını odalarımızla birlikte değerlendirerek, sorun ve sıkıntıları yetkili makamlara iletti. Sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında Gelir İdaresi ve SGK tarafından ciddi ve yerinde çalışmalar yapıldı.

Sistemin ilk defa ülke genelinde uygulanmasından dolayı bazı sorun ve sıkıntıların yaşanması doğal olarak karşılanmalı. Yeni uygulamalar doğası gereği sorun ve sıkıntıları beraberinde getirebilir. Çözüm odaklı yaklaşımlarla, uygulayıcıların ileteceği sorun ve görüşler dikkate alınması ve işbirliği içinde bu sorunlara çözüm bulunması, her zaman başarıya giden yolun anahtarını oluşturacaktır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile TÜRMOB yönetimi ve oda başkanlarımız ortak bir iletişim kanalında bir araya gelerek, iletilen tüm sorunlara anında müdahale ettiler ve etmeye devam edecekler.

Bu yöntem sorunların çığ gibi büyümesi yerine anında müdahale edilerek bertaraf edilmesini beraberinde getirdi. Bu uygulama örneği bizlere gösterdi ki düzenleyiciler ile uygulayıcılar iletişim kanallarını kullanarak, çözüm odaklı yaklaşımlarla birlikte hareket ettiğinde her türlü uygulamayı başarı ile hayata geçirebilirler.

İletişimden ve çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz ile bürokratlar zor bir uygulamayı mali müşavirlerle birlikte başarıyla hayata geçirme gayreti içerisinde oldular.

Büyük bir özveri ile çalışan mali müşavirler bu uygulama örneğinde olduğu gibi her türlü uygulamanın başarıyla altından kalkacaklarını gösterdiler.

Mali müşavirler her yeni uygulamada olduğu gibi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması konusunda da hazırlıklarını yaptı, eğitimlerini gerçekleştirdi. Dijital uygulamalar konusunda çok büyük bir bilgi birikimi ve deneyime sahip oldu.

Ülkemizde oluşturulan dijital sistemler ve alt yapılarda herhangi bir sorun çıkmaz ise dijital sistemleri mali müşavirler başarı ile uygulamaya geçiriyor.

Elektronik uygulamalar konusunda son yıllarda ciddi adımlar atan Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumumuz, uygulamaların başarıyla gerçekleşmesini sağlayan Mali Müşavirlerle birlikte Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasıyla başarılı bir sınav vermiş olacaktır. Bu tür uygulamalarla ülkemizin elektronik uygulamalar konusunda ciddi bir mesafe aldığını ve dünyada örnek bir noktada olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu tür uygulamaların başarısında elbette muhasebe yazılımlarının da önemli bir katkısı bulunuyor. Başta LUCA olmak üzere bazı muhasebe programları meslektaşlarımızın en büyük yardımcısı olmuştur. LUCA atacağı adımlar ve entegrasyon hizmetleri ile muhasebe mesleğinin tamamen vazgeçilmezi haline gelecektir.