Muhtasar ve prim hizmette süre uzadı

SGK tarafından internet sitesinde yapılan açıklamaya göre işverenlerin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2023 yılı Şubat ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri”ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 31 Mart 2023 Cuma günü saat 23:59'a kadar verilmesi halinde süresinde verilmiş sayılacak.

Ancak, e-Bildirge sistemi üzerinden gönderilecek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin son verilme tarihinde bir değişiklik olmadığı en geç 27 Mart 2023 tarihine kadar gönderilmesi gerektiği ifade edildi.