Muhteşem Yedili’den tarihi kâr! Teknoloji devleri 240 milyar doları gördü

ABD borsalarının yönünü belirleyen teknoloji şirketleri, son finansal sonuçlarıyla yatırımcıların odağına yerleşti. Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta’dan oluşan “Muhteşem Yedili”, son bilanço döneminde toplam 239,8 milyar dolar net kâr açıkladı.

Şirketlerin toplam kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artış gösterdi. Aynı dönemde toplam gelir ise yüzde 25 yükselerek 645,8 milyar dolara çıktı.

Analistler, özellikle yapay zekâ yatırımları, veri merkezi harcamaları ve bulut teknolojilerindeki hızlı büyümenin finansal sonuçlara doğrudan yansıdığına dikkat çekiyor.

Nvidia kâr artışında zirveye çıktı

Son bilanço döneminin en dikkat çekici şirketi Nvidia oldu. Yapay zekâ çiplerine yönelik küresel talep sayesinde şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 211 arttı. Nvidia böylece Muhteşem Yedili içinde kârlılığını en hızlı büyüten şirket konumuna yükseldi.

Nvidia’yı yüzde 81 ile Alphabet, yüzde 77 ile Amazon ve yüzde 61 ile Meta takip etti. Microsoft’un kârı yüzde 23, Apple’ın yüzde 19, Tesla’nın ise yüzde 17 büyüdü.

Toplam net kâr rakamında ise Alphabet 62,6 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Şirketi 58,3 milyar dolarla Nvidia, 31,8 milyar dolarla Microsoft ve 30,3 milyar dolarla Amazon izledi.

Amazon gelirde liderliğini sürdürdü

Gelir tarafında zirvenin sahibi Amazon oldu. Şirket, yılın ilk çeyreğinde 181,5 milyar dolar gelir elde etti. Amazon Web Services (AWS) tarafındaki büyüme şirketin finansal performansını destekledi.

Apple 111,2 milyar dolar, Alphabet 109,9 milyar dolar gelir açıklarken, Microsoft’un geliri 82,9 milyar dolar oldu. Nvidia’nın geliri 81,6 milyar dolar seviyesine ulaşırken, Meta 56,3 milyar dolar, Tesla ise 22,4 milyar dolar gelir bildirdi.

Yapay zekâ yatırımları hız kesmiyor

Bilançolarda yatırımcıların en çok dikkat ettiği başlıklardan biri de devasa sermaye harcamaları oldu. Meta, 2026 yılı sermaye harcaması hedefini 145 milyar dolara kadar yükseltti.

Microsoft, veri merkezleri ve yapay zekâ altyapısı için yaklaşık 190 milyar dolarlık yatırım planladığını duyurdu. Amazon ve Alphabet de bulut altyapısı yatırımlarını artıracaklarını açıkladı.

Tesla ise azalan kâr marjlarına rağmen robotaksi ve insansı robot projeleri için milyarlarca dolarlık yeni yatırım hazırlığında olduğunu bildirdi.