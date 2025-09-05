Müjdeyi Bakan Kurum duyurdu: TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV yayınında önemli açıklamalar yaptı.

İşte Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası

TOKİ’den konut almış yaklaşık 168 bin konutu ilgilendiren neredeyse 1 milyon vatandaşımızı ilgilendiren müjdeyi paylaşmış olalım. TOKİ Başkanlığımız detaylarını açıklayacak. 168 bin konuta ilişkin borcunun tamamını ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapıyoruz. Zaten uygun alan vatandaşlarımız yüzde 25 indirime sahip olmuş olacak.

"TOKİ ile 81 ile sığınak yapacağız"

Vatandaşımızın tedirgin olmasını gerektiren bir durum değil. Sığınak yönetmeliğimiz var ama eskimiş bir yönetmelik. Biz bu yönetmeliğimizi güncelliyoruz. Yeni bazı bölümlere sığınak yapma zorunluluğu gelecek. Tüm dünya örneklerini inceledik. Sığınak yönetmelikleri nasıl, kişi başı kaç metrekare var? Olası risklerde nasıl tedbir alıyorlar hepsini inceledik. Sığınak yönetmeliğimizi bu çerçevede güncelleyeceğiz. Yönetmeliğimizi yakın zamanda yayınlayacağız. Bunun dışında TOKİ ile 81 ilde uygun gördüğümüz alanlarda sığınaklarımızı da yapıyor olacağız. Dünya standartlarına uygun olarak yapacağız.