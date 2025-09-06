Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi: "Destek ödemeleri bu ay başlıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki törende halka seslendi. Erdoğan Malatya'da zarar gören çiftçiler için destek ödemesi gerçekleştireceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek ödemelerine ilişkin şu açıklamaları yaptı:

Nisan ayında çok ciddi bir zirai don hadisesi yaşadık. Zirai don, maalesef Malatya’da kayısı üretimine de zarar verdi.

Tarım sigortası yaptıran Malatyalı çiftçilerimizin hasar tazminatı olan 3,1 milyar liralık ödemelerini bitirdik. Sigortası olmayan çiftçilerimizin masraflarının karşılanması için de yaklaşık 3,8 milyar lira destek ödemesi yapıyoruz.

Destek ödemelerine bu ay içinde başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.