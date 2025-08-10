Mükellefler için ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak oran belli oldu

Yılın ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 9,23 olarak tespit edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan sirkülerde, "213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin B fıkrasına istinaden 2025 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 9,23 olarak tespit edilmiştir" denildi.

Vergi mükellefleri ikinci geçici vergi dönemine ait beyannamelerini yüzde 9,23’lük oran üzerinden hazırlayacak. Bu oran işletmelerin ilgili dönemdeki varlık ve borçlarının yeniden değerlenmesinde kullanılacak ve ödeyecekleri vergi miktarını da doğrudan etkileyecek.