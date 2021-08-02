Mülteciler, Türkiye’nin yeşil dönüşümünün bir parçası olacak

Hilal SARI / Hatay

Yüzlerce Suriyeli mülteci ve Türk vatandaşı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla ve Kore Cumhuriyeti’nin finansman desteğiyle kurulan yenilenebilir enerji laboratuvarları ağı sayesinde Türkiye'nin hızla büyüyen güneş ve rüzgar enerjisi sektörlerinde iş bulmak için ihtiyaç duydukları becerileri kazanacak.

Laboratuvarlar için seçilen Bursa, Hatay, Mersin, Kocaeli ve Konya illeri, yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek ve Suriyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı yerler olma özelliğini taşıyor.

Kore Cumhuriyeti, projeyi 2,2 milyon dolar ile finanse ediyor. 2019 ve 2020 yılları için ayrılan 1,7 milyon dolar tutarındaki kaynağa ek olarak, 2022 yılında faaliyetlerin daha fazla il ve yararlanıcıya ulaştırılması için 500 bin dolar tutarında ek kaynak sağlandı.

“Sel ve yangınlar önemli mesaj, zamanlama çok iyi”

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kurulan laboratuvarın geçtiğimiz cuma günü düzenlenen açılışında, Türkiye’nin farklı bölgelerinden yangın haberleri gelmeye devam ederken konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, bu yatırımın zamanlamasının da çok iyi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Tüm sel ve orman yangını gibi felaketler daha yeşil bir geleceğe yatırım yapmamız gerektiğini gösteriyor. Normal şartlarda kontrol altına alınabilecekken kuraklık gibi iklim krizi sonuçları nedeniyle büyüyen yangınlar önemli bir mesaj veriyor. Bireyleri, Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründe çalışması için eğitmek yeşil bir geleceğe yatırımdır.”

Sadece mültecilere değil ev sahibi Türk vatandaşlarına da eğitim verilmesini sağlayacak bu girişim, Vinton’un ifadeleriyle “Suriyeliler ve Türk ev sahiplerine iş bulmak ve ailelerini desteklemek için ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarına yardımcı olurken, vasıflı işgücüne olan ihtiyacın arttığı gelişmekte olan bir sektöre de destek verecek.

“Türkiye Yeşil Mutabakat’tan zarar değil fayda görmeli”

Vinton Türkiye’nin AB’nin Yeşil Mutabakatı’ndan zarar görmek yerine fayda sağlaması gerektiğine de vurgu yaparak “Türkiye’nin mültecilere karşı cömertliğinin de bir sınırı var gibi geliyor bana, bu nedenle programlar sadece mültecileri değil yerel toplulukları da destekliyor ve adil bir istihdam pazarı olmasını sağlıyor” dedi.

Yüzde 25 kadın hedeflendi, katılımcıların yüzde 50’si kadın

Laboratuvarlar, güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerinin üretimi, kurulumu ve bakımı konusunda program için özel olarak tasarlanmış eğitimi içeren 247 saatlik yeni bir müfredat sunacak. Katılımcıların dörtte birinin kadın olması hedeflenirken, hem Türk hem Suriyeli kadınların programa ilgisinin yüksek olması ve iş dünyasından da kadınların güneş panellerinin onarım ve bakımında kadınların yetkinliklerinin erkeklere göre daha yüksek olduğu dönüşleri gelmesi, kadın katılımcı oranını yüzde 50’ye çıkardı. Program kapsamında en az 500 Suriyeli ve Türk ev sahibinin eğitimlerinin Mart 2022’ye kadar tamamlanması bekleniyor. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından kurs bitirme sertifikası verilecek. Açılışa katılan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük açılış konuşmasında “Türkiye'nin rekabetçi bir ekonomi olarak kalabilmesi için yeni becerilerde ustalaşmak amacıyla sürekli bir çabaya ihtiyacımız var. Bu girişim, iş gücümüzün geleceğin işlerini yapmaya hazır olduğuna dair daha geniş bir taahhüdü yansıtıyor" dedi.

Programın finansmanını sağlayan Kore Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Kang Jung ise "Kore Cumhuriyeti, Suriyelilerin kendi kendine yetebilirliğini teşvik ederken aynı zamanda ev sahibi Türk toplumunun istihdam edilmemiş üyelerinin ihtiyaçlarını da ele alacak bu yenilikçi girişime katkıda bulunmaktan gurur duyuyor" dedi.