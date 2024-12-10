Mültecilerin dönüşü ve Suriye'de yeni dönem Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi yıkılırken, rejimin lideri Beşar Esad ülkeden kaçtı. Beşar Esad ardında harabeye dönmüş kentler ve dünyanın farklı noktalarına göç etmek zorunda kalan bir halk bıraktı.

En fazla Suriyeli mülteci Türkiye'de

Suriyeli sayısının en yüksek olduğu ülkeler arasında ise ilk sırayı 3 milyonu aşkın mülteci ile Türkiye alıyor. Türkiye'yi sırasıyla Lübnan, Ürdün, Almanya ve Irak takip ediyor. Öte yandan Suriyelilerin ana vatanlarına dönüşü için birçok ülke ortak çalışmalar yürütüyor.

Türkiye 13 yılda 5 milyondan fazla Suriyeliyi ağırladı

Suriyelilerin Türkiye'ye göçü 2011 yılında patlak veren iç savaşla birlikte başlarken, son 13 yılda Türkiye 5 milyondan fazla Suriyeliyi ağırladı. Geçici korunma statüsü ile barınan Suriyeli mültecilerin büyük bir kısmına Türk vatandaşlığı verildiği iddia edildi.

Suriyelilerin geri dönüşü Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Suriyeliler Türkiye'de geçirdikleri 13 yılda evlendi, çocuk sahibi oldu ve iş hayatına atıldı. Şimdi ise ülkerine geri dönmelerinin Türkiye'ye etkileri merak ediliyor. Resmi rakamlara göre Türkiye'de 3 milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor. Suriyelilerin önemli bir kısmının geri dönmesi durumunda Türkiye'deki işgücü piyasasında değişimler bekleniyor.

108 bin 520 Suriyelinin çalışma izni var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Yabancı Çalışma İzinleri istatistiklerine göre; Türkiye'de 2023 yılında toplam 108 bin 520 Suriyelinin çalışma izni var. Ancak ülke genelinde Suriyelilerin önemli bir bölümünün kayıt dışı çalıştığı olarak düşünülüyor.

Suriyelilerin geri dönüşü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre ülkesine dönen Suriyeli sayısı geçtiğimiz haziranda 103 bin 45 oldu. 2016-2024 yılları arasında dönüş yapanların sayısının ise toplam 658 bin 463 olduğu öğrenildi.

Öte yandan rekimin devrilmesinin ardından sınır kapılarında hareketlilik arttı. Çok sayıda Suriyeli ana vatanına dönüş yoluna geçti.

Suriye'nin inşasında Türkiye'nin payı

Öte yandan Suriye'nin yeniden inşaası için milyarlarca dolarlık projeler yapılması bekleniyor. Türk şirketlerinin de bu pazardan ne kadarlık bir pay alacağı merak ediliyor.

İlişkilerin bozulduğu 2014-2021 yılları arasında iki ülke arasındaki ihracat 1-2 milyon dolar kadar gerçekleşmişti.