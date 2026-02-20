Murat Barışık borsadaki geri çekilmeyi yorumladı: Teknik bir düzeltme

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, Borsa İstanbul’da son dönemde görülen geri çekilmeyi teknik bir düzeltme olarak yorumladıklarını belirterek 2026 yılına dair beklentilerinin iyimser olduğunu dile getirdi.

BIST 100 endeksinin 14.500 puanın üzerini test ettikten sonra gün içinde yüzde 2,35 oranında gerilemesini değerlendiren Barışık, “Hiçbir enstrüman sonsuza kadar yükselemez ya da düşemez. Bu geri çekilmeyi öncelikle teknik bir düzeltme olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Jeopolitik riskler satış baskısını artırdı”

Yılbaşından bu yana endeksin TL bazında yüzde 26’yı, dolar bazında ise yüzde 24’ü aşan getiri sağladığını hatırlatan Barışık, tarihi zirve denemesi sonrasında kar realizasyonlarının hız kazandığını söyledi.

Satışların arkasında jeopolitik gelişmelerin bulunduğunu kaydeden Barışık, özellikle ABD-İran hattındaki haber akışı ile Orta Doğu’daki tansiyonun risk iştahını zayıflattığını belirtti. Barışık, “Eğer bir neden arayacaksak jeopolitik riskler diyebiliriz. Ancak düzeltmeler yükseliş trendinin sağlıklı olduğunu da gösterir. Umuyoruz ki bir savaş yaşanmaz ve bu düzeltmenin ardından Borsa İstanbul yeniden tarihi zirvelere yönelir” diye konuştu.

2026’da hem TL hem de dolar bazında yeni zirvelerin mümkün olabileceğini ifade eden Barışık, geçmişte 500 dolar seviyesinin görüldüğünü anımsatarak, “Neden yeniden radarımıza almayalım?” dedi.

“2026, 2024-2025’e göre çok daha olumlu olabilir”

2024 ortasından 2025’e kadar geçen sürecin yatırımcılar açısından zorlu geçtiğini belirten Barışık, gelişmiş piyasalara kıyasla performans farkının açıldığını, ancak son dönemde bu makasın kapanmaya başladığını dile getirdi.

Makroekonomik göstergelerin olumlu seyretmesi ve yabancı yatırımcı ilgisinin artması halinde yükseliş eğiliminin devam edebileceğini söyleyen Barışık, özellikle Aralık ayından itibaren yabancı girişlerinde belirgin bir artış yaşandığını aktardı.

“Uzun vadeli büyük fonların Türkiye’ye yönelik arayış içinde olduğunu görüyoruz. Aracı kurumlara ve şirketlere yapılan temaslar arttı. Bu çok kıymetli bir gelişme” dedi.

Bankacılık ve sanayi hisseleri gündemde

Son yükseliş dalgasında bankacılık, holding ve iletişim hisselerinin öne çıktığını ifade eden Barışık, önümüzdeki dönemde sanayi tarafında da ivmelenme beklediklerini belirtti. Faiz indirim sürecinin sürmesi halinde reel sektöre kaynak akışının hızlanabileceğini vurgulayan Barışık, ikinci çeyrekle birlikte sanayi hisselerinde daha güçlü bir görünüm oluşabileceğini söyledi.

Enflasyon ve faiz beklentileri

Ocak ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ancak piyasaların bu veriyi fiyatladığını belirten Barışık, Şubat ayında da yaklaşık yüzde 3 civarında bir artış görülebileceğini ifade etti.

Merkez Bankası’nın temkinli yaklaşımını koruduğunu kaydeden Barışık, “Belki Mart’ta değil ama Nisan-Mayıs döneminde enflasyonda geri çekilmenin hızlanmasıyla birlikte faiz tarafında yeniden bir patikaya girilebilir. Bu da Borsa İstanbul için önemli bir katalizör olur” dedi.

Yabancı payı ve TL görünümü

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcı oranının yüzde 38’in üzerine çıktığını anımsatan Barışık, bunun henüz başlangıç olduğunu düşündüklerini söyledi.

“Özellikle kısa vadeli hedge fonlardan ziyade uzun vadeli büyük fonların Türkiye’yi yeniden radarına aldığını görüyoruz. Bu eğilimin 2026 boyunca güçlenmesini bekliyoruz” dedi.

Türk Lirası’nın güçlü seyrini koruyabileceğini belirten Barışık, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında dirençli kalabileceğini dile getirdi.

Halka arzlar dengeli ilerliyor

2026’nın ilk 45 gününde 8 şirketin halka arzını tamamladığını hatırlatan Barışık, SPK’nın süreci dengeli yönettiğini söyledi. “Geçtiğimiz yıl sınırlı sayıda halka arz oldu. Şimdi para girişinin olduğu bir ortamda biriken dosyaların sırayla onaylandığını görüyoruz. Halka arzlar piyasayı baskılamıyor, aksine talep güçlü” ifadelerini kullandı.

Tahvil, rezerv ve petrol değerlendirmesi

Tahvil piyasasındaki hareketlerin de kar satışlarıyla birlikte okunması gerektiğini belirten Barışık, orta vadede yeniden girişlerin artabileceğini ifade etti.

Merkez Bankası rezervlerinin 211,8 milyar dolara yükselmesini olumlu bulan Barışık, “Rezervlerin güçlü olması elimizi rahatlatıyor. Olası jeopolitik şoklara karşı önemli bir tampon oluşturuyor” dedi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişi jeopolitik risklere bağlayan Barışık, Hürmüz Boğazı’na yönelik olası risklerin fiyatlamalara yansıdığını belirterek, “En ufak bir yumuşama mesajı gelirse petrol fiyatlarında hızlı geri çekilme görebiliriz” dedi.

“Düşüşler orta-uzun vade için fırsat”

Geri çekilmeleri teknik düzeltme olarak gördüklerini yineleyen Barışık, “Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bu tür hareketler fırsat olarak değerlendirilir. Çok sert yükselişlerin ardından kar satışları normaldir. Biz orta-uzun vadede pozitif görünümün korunacağını düşünüyoruz” diye konuştu.