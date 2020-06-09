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Murat Lecompte Dünya Talks'un konuğu

SOCAR Türkiye Kurumsal İletişim Başkanı Murat Lecompte Dünya Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtlıyor...

Murat Lecompte Dünya Talks'un konuğu
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SOCAR Türkiye Kurumsal İletişim Başkanı Murat Lecompte Dünya Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtlıyor...

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