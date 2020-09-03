Murat Sağman: Yılı en iyi ihtimalle yüzde 11,5 enflasyon ile kapatırız

03 Eylül 2020

Ekonomist Murat Sağman, Dunya.com Yayın Yönetmeni Ferhat Polat'ın canlı yayında sorularını yanıtladı.

Ekonomist MURAT SAĞMAN'dan notlar...

Enflasyonda beklentiler bu oranın üzerindeydi. Biraz düşük çıktı. Yılı çift rakamla tamamlayacağız. Yılı en iyi ihtimalle yüzde 11,5 enflasyon ile kapatırız. Ama son dönemde otomotivdeki fiyat artışlarını da dikkate alırsak yüzde 12 üzerinde olur.

Vergi artışlarına, zamlara şaşırmayın. Kamu, bütçesini düzeltmek zorunda. Ya tasarruf edecek ya borçlanacak ya da vergi artacak. Tasarruf yapamıyor, borçlanamıyorsa, vergiyi artıracaktır. Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 9 olarak belirledi.

Politika faizi kendi enflasyon tahmininin üzerinde. Kuru bu koşullarla tutamazsınız. TL’yi cazip hale getirmek gerekir. Bunun yolu da faizi yükseltmek gerekir. Enflasyonun 12 olduğu yerde faizin 11,5’e yükseltmek bile yeterli değil. Enflasyonu düşürmeden büyümek için gaza basıyoruz. Faizi düşürmek hataydı. Seçimler bu kararı etkiledi.

Merkez Bakası’nın 1 faizinin olması gerekir. Çok karışık bir sistem var. Faizde koridor politikası çok yanlış. Alt bant-üst bant, güven vermiyor. Tek bir politika faizi olmalı. Faizin artırılmaması kararı politiktir. Son dönemde Merkez Bankası’nın hiçbir tahmini tutmuyor. Çünkü normal bir Merkez Bankası gibi davranamıyor. Politikanın etkisi altında.Faizi artırmazsanız kur yükselmeye devam eder. 2018’de bunu çok net olarak yaşadık. Merkez Bankası normalleşmeye gitse. Fiyat istikrarını sağlama görevine dönse daha sağlıklı kararlar alabilir. Faizi geciktirmeden yükseltmeli.