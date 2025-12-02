Murat Taşçı geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na danışman olarak getirilmişti. Bugün sıcak bir gelişme daha yaşandı. Taşçı TCMB'ye başekonomist olarak atandı. Şimdi vatandaşlar Taşçı'nın biyografisini araştırıyor ve "Murat Taşçı kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorularını yöneltiyor.

Murat Taşçı kimdir?

Murat Taşçı, ekonomi alanında hem akademik hem de uluslararası finans kurumlarında deneyim sahibi bir ekonomisttir.

Eğitim geçmişi

Taşçı, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Ardından University of Texas at Austin’de ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Kariyeri

2006–2023 yılları arasında Cleveland Fed’de görev aldı ve kurumdan Kıdemli Ekonomist olarak ayrıldı. Daha sonra JPMorgan’a geçerek yaklaşık üç yıl boyunca İcra Direktörü ve Kıdemli ABD Ekonomisti olarak çalıştı.