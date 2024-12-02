Murat Ülker, Forbes'e göre Türkiye’nin en zengin ismi seçildi! (Murat Ülker nereli, kaç yaşında)

Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en zengin isimlerini sıraladı. Mevcut servetlerine göre sıralanan isimlerin başında 65 yaşındaki Murat Ülker geldi.

İş adamı ve sanayici olan milyarder isim Türkiye'nin dev markalarından Ülker'in sahibidir.

Murat Ülker 5,1 milyar dolarlık servetiyle 2024'te Türkiye'nin en zenginleri sıralamasında birinci olurken, dünyanın ise en zengin 601. kişisidir.

Murat Ülker kimdir, nereli, kaç yaşında?

Murat Ülker, Orta ve Doğu Avrupa'nın da en büyük gıda şirketi olan Yıldız Holding'in yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

İstanbul, Fatih doğumlu Mutar Ülker, aslen Kırım Aluşta asıllıdır. 65 yaşındaki Murat Ülker'in ailesi Kırım'dayken, Sovyetler Birliği'nin kurulmasının ardından Müslümanlara yönelik baskılar artınca Türkiye'ye göçmüştür.

Murat Ülker'in babası Sabri ve amcası Asım, 1940'lı yıllarda şekerlemecilik işine girmiş, 1944'te ürettikleri bisküviye Ülker adını vererek şimdi dünyanın tanıdığı markayı oluşturmuşlardır. İlk üretimin ardından baba ve amca Yıldız Holding'i kurmuştur.

Sabri Ülker'in 3 çocuğunun en küçüğü olan Murat Ülker, doktor Prof. Asaf Ataseven'in kızı Betül Ataseven ile evlidir. Yahya, Mustafa ve Fatih adlarında üç oğlu vardır.

Murat Ülker'in Yıldız Holding bünyesindeki markaları ise şöylee;

-Ülker

-Godiva Çikolata

-United Biscuits

-DiaSA Market

-ŞOK Market

-Superfresh

-MİLFORD-YILDIZ

-Aytaç Et