Murzioğlu, İSO 500'de yer alan Samsunlu firmaları kutladı

28 Mayıs 2019

ÖMER FARUK MAVİ

İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl hazırladığı Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayici Kuruluşu'nun 2018 yılı raporu sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, listeye Samsun'dan üç firma girdi.

Geçen yıl açıklanan raporda 74'ncü sırada yer alan Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri, 2 milyar 488 milyon 486 bin 631 TL üretimden net satışla altı basamak birden yükselerek 68'nci sıraya yerleşti. Samsun'un listede olan bir başka markası ise, Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma oldu. 2017 yılında 449'ncu sırada bulunan Borsan, bu yıl 501 milyon 242 bin 284 TL üretimden net satışla 38 basamak birden yükselerek 411'nci sırada yer aldı. Bu yıl listeye giren bir diğer Samsun markası ise, Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi oldu. Geçen yıl ikinci 500'de bulunan Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi, bu yıl 429 milyon 712 bin 656 TL üretimden net satışla 484'ncü sıradan İlk 500'e girmeyi başardı.

"Gurur ve onur duyuyorum"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başaran Samsunlu firmaları kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Listede yer alan Samsunlu firmalarla gurur ve büyük onur duyduklarını ifade eden Başkan Murzioğlu, "Göğsümüzü kabartan üç firmamızla ne kadar övünsek azdır. Zor bir süreçten geçtiğimiz aşikar. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Samsun'dan üç firmamızın sıralamada basamak da yükselerek yer almasının anlamı ve önemi bizler için çok büyüktür. Bu firmalarımız çalıştılar, ürettiler, insanlarımıza iş ve aş sağladılar. Gurur kaynağı olan firmalarımız ülkeye sağladıkları katma değerle mücadeleyi, cesareti, inancı, azmi ve iradeyi temsil ettiler. Üretimin ve istihdamın, ihracatın gerçek kahramanları olan bu işletmelerimiz şehrimizin kalkınmasında ve markalaşmasında önemli bir rol üstlendiler. Firmalarımızın başarılarında payları olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Güzel ülkemizin sorunları da zenginliği de bizim. Umutsuzluk, kötümserlik aşılayanlara inat ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için hep birlikte çalışma zamanı. Birlik ve beraberliğimizi perçinleme zamanı" dedi.