MÜSİAD, 20 yeni kuruluşla iyi niyet anlaşması yapacak

13 Ekim 2020

Kuruluşundan bu yana 73 ülkede farklı ticari kuruluş ve işadamları örgütlenmeleriyle 190 iyi niyet anlaşması imzalayan Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 18-21 Kasım 2020 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO’da özellikle Afrika kıtası başta olmak üzere 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla iyi niyet anşlaşması imzalamayı ve ticari işbirlikleri güçlendirerek süründürebilir bir şekilde devamlılığını sağlamayı hedefliyor.

MÜSİAD EXPO 2020’de gerçekleşecek etkinliklerle ilgili açıklama yapan MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Zeki Güvercin, "İkili ilişkileri geliştirmede uluslararası alanda ülkelerin işadamları kuruluşları başta olmak üzere imzalanan “İyi Niyet Anlaşmaları / Mutabakat Zabtları” karşılıklı işbirliği ve ticaretin gelişmesine önemli katkı sağlıyor. Mutabakatınız oluğu ülkedeki parteriniz önemli bir ticari heyet, yatırım delegasyonu ya da ikili ticaret potansiyelini artırma girişimlerinde sizleri de listesine alarak görüşmelere dahil ediyor. Aktif olarak kullanıldığında ikili, üçlü iyi niyet işbirliği anlaşmaları önemli bir köprü görevi görüyor. İyi niyet bu anlaşmalarda evet ben sizinle ticari anlamda işbirliğini geliştirme konusuna odaklanıyorum. Bunu önemli bir gündem maddesi haline getiriyorum. Bu çerçevede iyi niyetime bağlı kalarak gereğini yapacağım anlamlarını içeriyor." dedi.

"Her zamankinden daha aktif olarak çalışmamız gerekiyor"

Önümüzdeki üç yılın çok önemli olduğuna dikkat çeken Zeki Güvercin, şunları söyledi: "Ticaretimizin güçlenmesi, ihracatımızın daha da büyümesini sağlama gayretleri, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ticari çalışmaların artırılması fırsatların değerlendirilebilmesi için bu alanda iyi bir alt yapı ve algı oluşturulmasını gerekli kılıyor. Özellikle son 20 yılda gelişen ve büyüyen Türkiye ekonomisi küçük ve orta büyüklükteki birçok işletmemiz için önemli fırsat kapıları açtı. Artık üreticilerimiz ve iş insanlarımız sadece klasik pazarlarda değil dünyanın dört bir yanında farklı bölgelerde iş ve ticaret yapıyor. Ancak daralan dünya ekonomisi ve artan rekabet şimdi her zamankinden daha aktif olarak çalışmayı gerektiriyor. Bu kapsamda MÜSİAD, üyeleri adına dünyanın farklı ülkelerinde iş fırsatları oluşturulması noktasında çalışmalar yapıyor. Bu noktada dünyada 225 noktada şube ve temsilciliklerimiz ile global bir iş ağı oluşturuldu. Ayrıca farklı ülkelerde iş dünyasının önemli kurumlarıyla işbirlikleri geliştirilerek üyelerimize iş fırsatları sunuluyor."