MÜSİAD, 25 bin yeni istihdam hedefliyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Kastamonu Şubesi tarafından düzenlenen istişare toplantısında konuşan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Soner Meşe, Anadolu'da ihracat odaklı üretim ve yatırımı teşvik etmek için başlattıkları Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi’nin kısa sürede üyelerinin 20 milyar liralık yatırımıyla karşılık bulduğunu söyledi.

İlk etapta bu rakamı 25 milyar liraya çıkaracaklarını belirten Meşe, yine ilk etapta 25 bin yeni istihdam oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yabancı büyükelçileri iş insanlarıyla bir araya getirerek yatırım yılı ilan ettikleri 2022'de daha çok yatırım oluşturma amacında olduklarını kaydeden Meşe, “Büyükelçiler ile sanayicilerimizi sektörel buluşmalarda buluşturarak ticari diplomasiye katkı veriyor, iş insanlarımıza uluslararası ticarette doğrudan temas imkanı sağlıyoruz. Her bir şehrimiz ayrı değerli, farklı güzellikler ve fırsatlar barındırıyor. Kastamonu da üretim alanındaki potansiyeli ile öne çıkıyor. Hedefimiz Kastamonu ve bölgemizin ihracat rakamlarını çok daha ileri taşımak. Ülkemize, şehirlerimize, Anadolulu iş insanlarımıza güveniyoruz. Yatırım planlaması yapan tüm üyelerimize de canı gönülden teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.