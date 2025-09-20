MÜSİAD ABD Şubesi Genel Kurulu yapıldı: Yeni yönetim belirlendi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul’da hem geçmiş dönemin faaliyet ve bütçe raporları kabul edildi hem de yeni yönetim kurulu seçildi.

“Gençlere sahip çıkmalıyız”

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, üniversite gençliğine dikkat çekerek onların dil ve teknik becerileriyle bir sonraki nesli hazırlayacağını söyledi.

Yarar, “Ahlakın yanına teknolojiyi, yatırımı, ticareti, iyi temsili koyabilirsek topluma faydalı oluruz ve toplum da bizi benimser” ifadelerini kullandı.

“ABD’de çatı kuruluş fırsatı var”

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Selim Başdemir, ABD’de çok sayıda Müslüman sivil toplum örgütü bulunsa da bunları kapsayan çatı bir kuruluş olmadığını belirtti.

Başdemir, “Bu bize çok önemli bir fırsat sunuyor. Çünkü biz MÜSİAD olarak bunu sağlayabiliriz” dedi. ABD’de 13 eyalette temsil edildiklerini söyleyen Başdemir, bu sayının artmasını temenni etti.

“Türkiye’nin üretim gücü rekabet edebilir”

MÜSİAD ABD Şube Başkanı Yavuz Orta ise Türkiye’nin inşaat, tekstil, mobilya ve yapı malzemeleri gibi sektörlerde dünya ile rekabet edecek bilgi birikimine sahip olduğunun altını çizdi.

Orta, “ABD’nin üretimi yeniden kendi topraklarına çekme çabası var. Tam da bu noktada Türkiye devreye girmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Orta ayrıca, önümüzdeki iki yılda ABD’nin bütün eyaletlerinde örgütlenmeyi ve Türkiye’den iş insanlarını Amerikan iş dünyasıyla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni yönetim belirlendi

Genel Kurul’da Divan Heyeti seçimleri de yapıldı. Başkanlığa MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Selim Sar seçilirken, başkan yardımcılığına Abdullah Bozatlı, kâtip üyeliğe ise Halil Sarıbaş getirildi.

Oylamada 2023-2025 dönemi faaliyet ve mali bütçe raporu ile 2025-2027 hedefleri kabul edildi. Yeni yönetimde Yavuz Orta başkan olurken, Murat Güzel, Berker Hazar, Kemal Bozkurt ve Savaş Şahin yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak belirlendi.