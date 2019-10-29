MÜSİAD Amerika, üye sayısını 250’ye çıkaracak

29 Ekim 2019

Dilek ESKİ BEZİRKAN / NEWYORK

MÜSİAD Amerika Başkanlığı’na yönetim kurulu kararıyla seçilen Ayhan Özmekik, öncelikle hedeflerinin 1 yıl içinde üye sayısını 80’den 250’ye çıkarmak olduğunu söyledi.



Amerika’da 12 yıl önce zor şartlar altında, öğrenci olarak geldiğini ve Manhattan’da sebze-meyve tezgahlarında çalıştığını anlatan Özmekik, bir yandan çalışıp bir yandan da master’ını yaptığını ifade etti.

Çalıştığı tezgahı satın almasıyla iş hayatına girdiğini kaydeden Özmekik, ancak küçüklüğünden beri hep içinde olduğu sivil toplum örgütleriyle iletişimini Amerika’da sürdürdüğünü söyledi. Şu anda West New York’da Park Café’nin işletmeciliğini yürüten Özmekik, başkanlığa seçilmesinin ardından MÜSİAD Amerika’nın sadece iş dünyasına değil, vatandaşın günlük hayattaki sorunlarına da çözüm bulacağını ifade etti. Özmekik, MÜSİAD Amerika Başkanlığı’na seçilmeden önce New York Temsilcisi olduğunu da hatırlatarak, yeni döneme ilişkin hedeflerini şöyle açıkladı:

Vatandaşa yakın ofisler

“Üye sayımız şu an 80. Amerika’da birçok eyalette üye ve temsilcilerimiz var. Herkesi üye yapalım bir düşüncemiz yok. Üyenin çok kazanması ya da çok istihdam sağlaması önemli değil, tek başına da bir iş yürütüyor olabilir. Önemli kriter ilkeli olması. İki üyenin referansı gerekiyor aynı zamanda. Hedefim üye sayısını 1 yıl içinde 250’üyeye çıkarmak. Genel kurulumuzu da kış aylarında yapmayı hedefliyorum. Ofislerimiz genellikle halktan uzak yerlerde. İş dünyası ile vatandaşların biraraya gelebileceği yerlere taşımayı planlıyorum ofisleri. Örneğin New Jersey’de Türkler’in en yoğun yaşadığı yer olan Paterson’a ofis açmayı planlıyorum. Vatandaş odaklı olmayan hiç bir kurumun başarılı olacağına inanmıyorum. Ofislerde kütüphanelerimiz olacak. İş dünyasına yönelik yatırım desteklerimizin yanı sıra kesinlikle vatandaşların günlük hayattaki sorunlarına da çözüm bulacağız. Yuvarlak masa toplantılarımız olacak. Bu toplantılarda iş dünyasının yanı sıra vatandaşların sorunlarını da masaya yatıracağız. Daha çok yatırımcının buraya gelmesinin sağlamanın yanı sıra Türkiye’ye de yatırımın gitmesi noktasında da desteklerimiz olacak. “

“Kapımız herkese açık”

MÜSİAD Amerikanın siyasi bir kuruluş olmadığını, ancak devletin çıkarlarının her zaman yanında oluğunu kaydeden Özmekik, şöyle devam etti:

“İş dünyası kuruluşu olabiliriz, ancak devletimizin çıkarı söz konusu olduğunda desteğimizi gösteririz. Örneğin 15 Temmuz olayından hemen sonra o zamanki başkanımız hemen çıkıp devletimizin yanında mesaj vermiştir. Tüm dünyadaki MÜSİAD başkanlarımız benzer açıklamalar ile desteklerini göstermiştir. Yarın devletimiz bize ihtiyaç duyarsa sokağa da çıkarız. Şunu söylemek istiyorum özellikle kapımızı herkese açık. Burada yaşayan farklı dernek ya da vakıflarda kendilerine yer bulamamış, ancak hizmet etmek isteyenler olabilir. Kapımız onlara açık olduğu gibi Türkiye’de yaşayan herkese de aynı mesajı vermek istiyorum. Üye olması şart değil.”

Tavsiyeler

Buraya yatırım yapmak isteyenlere en büyük tavsiyesinin Amerika pazarını gözlerinde büyütmemeleri olduğunu kaydeden Özmekik, bu pazara öncelikle ofis açarak girmeleri ve araştırma yapmaları önerisinde bulundu. Özmekik, bu pazara girmek isteyenlere her türlü desteği vereceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:



“Küçük ve orta ölçekli firmaların Amerika pazarında daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Temizlik, inşaat ve inşaat ürünleri, tekstil, halıcılık ve gıda sektörleri bu pazarda yerini bulur. Buraya yatırım yapmak isteyenlerin doğru yerlerde, doğru insanlardan destek almalarını özellikle tavsiye ediyorum. Özellikle bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor, çünkü kandırılabiliyorlar."