MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon en büyük problem, dolarda uygun seviye 11-12 arası

Merve YİĞİTCAN

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, ekonomi gündemindeki sıcak konuları değerlendirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi. Son aylarda kurdaki yükselişin de etkisiyle enflasyonda artış yaşandığını söyleyen Asmalı, özellikle yılın ikinci yarısından sonra enflasyonun düşeceği kanaatinde olduğunu belirtti. Asmalı, “Enflasyon yine en büyük ekonomi problemi olmaya devam ediyor. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada. Hükümetin en büyük mücadeleyi enflasyonla yapmasını bekliyoruz” dedi.

Kurun geldiği seviyeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Asmalı, kur ile ilgili tahminde bulunmanın çok zor olduğunu belirtirken, “Serbest piyasadan taviz verilmemesini her zaman savunuyoruz. Kurun şu anki seviyesi bile bizce yüksek. Hatta araştırmalarımıza göre kurun seviyesi 90’lı yıllardan bile üst seviyede. Kurların bu seviyenin bir miktar daha altında olmasını istiyoruz. Ancak sanayici kurdaki oynaklığın son bulmasını istiyordu. Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile bu sağlandı. Sanayici kurun seviyesinden değil ama bu oynaklığın kalkmasından memnun. Tabii kur çok aşağıya da gelmemeli. Çünkü o zaman da Türkiye ithalat cenneti oluyor. 11-12 seviyeleri belki daha uygun olabilir. Ama oynaklığın olmaması bizim için esastır” ifadelerini kullandı. KKM ile ilgili de konuşan Asmalı, tüzel kişilikler için asgari vadenin 6 ay olarak belirlenmesi konusuna değindi. Asmalı, “Bu karar çıktığında biz de 6 ayın uzun olduğunu söyledik. Beklenti 3 ay olarak revize edilmesi. Bu konuyu Maliye ve Hazine Bakanımıza ileteceğiz” diye konuştu.

“Yüksek kredi faizleri yatırım için en büyük engel”

MÜSİAD’ın 2022 yılını yatırım yılı ilan ettiğini aktaran Asmalı, 2022'de MÜSİAD üyelerinin 25 milyar liralık yatırım yapmasını ve 25 bin ek istihdam oluşturmasını beklediklerini söyledi. Özellikle ihracatçıların yatırım iştahının yüksek olduğunu vurgulayan Asmalı, kapasite kullanım oranlarındaki gelinen noktaların da yeni yatırım potansiyeline işaret ettiğini kaydetti. Bu noktada yatırım ortamını değerlendiren Asmalı, faizin düşmesine rağmen finansman maliyetlerinin hala yüksek olduğunun altını çizdi. Asmalı, “Yılsonunda yaptığımız bir ankette üyelerimizin yüzde 56’sının kendi öz kaynaklarıyla yatırım yapacağını söyledi. Ancak bir kesim de yatırımlarını krediyle hayata geçirebilecek. Biz faiz indirimini desteklerken işte bu noktada destekliyorduk. Yatırımcının sanayicinin işlerini büyütmesi gerektiğini, finansmana erişimin kolay ve ucuz olmasını söyledik. Rekabet ettiğimiz Avrupa ülkelerinde sanayiciler yüzde 1-2 ile kredi alırken, bizde reel sektörde yüzde 25’in üzerinde oranlar var. Bu oranlar yatırım için en büyük engel, mutlaka aşağı çekilmeli” ifadelerini kullandı.

“Elektrikte bir miktar sübvansiyon olabilir”

Enerji maliyetlerindeki artışını değerlendiren MÜSİAD Başkanı, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olduğunu hatırlatırken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elektriğin yüzde 50’si hariç hepsi ithal ve dolar ile fiyatlanıyor. Enerjide dışa bağımlıyız. Yetkililer hala dışarıya göre daha ucuz olduğuna değiniyor. Bu fiyat artışları bekleniyordu. Ancak bir anda bu kadar zam yapılmalı mıydı, o tartışılır. Bizim üyelerimiz de etkileniyor. KOBİ ve hane halkının bir miktar daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla elektrik fiyatlarının bir miktar daha sübvanse edilmesini bekliyoruz.”

Libya ve zor coğrafyalarda barter ile ticaret önerisi

MÜSİAD Başkanı Asmalı, 12-15 Mart tarihlerinde Libya’ya gideceklerini ve orada Libya şubesini açacaklarını söyledi. Libya’da geçmiş dönemde Türk müteahhitlerinin alacaklarının kaldığının hatırlatılması üzerine Asmalı, son dönemde Libya ile ilişkilerin iyi gittiğini, geçmişteki sorunların yaşanmamasını temenni ettiklerini, ancak ticaretin her zaman riskleri de barındırdığını kaydetti. Asmalı, “Libya ve daha zor coğrafyalarda bu gibi riskleri azaltmak adına ‘barter’ önerimiz var. Bunu devlet büyüklerimize de ilettik. Bu geçmişte yapıldı, yine yapılabilir” diye konuştu.

İdlib’de MÜSİAD köyü kurulacak

MÜSİAD’ın yürüttüğü projelerden bahseden Asmalı, “Anadolu ekonomi diplomasisi çalışmalarımız kapsamında Çorum’da Nijerya ve Kayseri’de de BAE’nin büyükelçilerini iş insanlarımızla buluşturduk. Yabancı misyon temsilcilerini sahaya davet ettiğimiz bu adımlarla bölgesel kalkınmaya destek olmak istiyoruz. İsviçre, Japonya ve daha birçok ülke temsilcisini ağırlayacağız” dedi. Suriye’nin İdlib bölgesinde kalıcı bir MÜSİAD köyü kurmak istediklerini de aktaran Asmalı, “Bölgede kalıcı konut ve yetim hamiliği projelerimiz var. Aynı zamanda ayni yardımlarımız da olacak” diye konuştu.