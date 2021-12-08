MÜSİAD Başkanı Asmalı: Kurdan etkilenmiyorum diyen sanayici doğru söylemiyordur

Merve YİĞİTCAN

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, kurun ithalatı özendirmeyen ihracatı destekleyen seviyede olmasını önemli bulduklarını belirtirken, şu an ki kur seviyelerinin çok yüksek olduğun, hiçbir sanayicinin bundan memnun olmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

MÜSİAD Başkanı Asmalı ve yeni yönetim kurulu üyeleri DÜNYA gazetesini ziyaret etti. Üst Yöneticimiz Hakan Güldağ, Yayın Koordinatörümüz Vahap Munyar ve Yayın Kurulu Başkanımız Şeref Oğuz’un yer aldığı görüşmede, Asmalı’nın beraberinde yönetim kurulundan Gökhan Yetkin, Ahmet Doğan Alperen, Mehmet Develioğlu, Abdurrahman Uzun ve Cihad Terzioğlu yer aldı. Görüşmede yeni dönemdeki hedef ve vizyonlarını paylaşan Asmalı, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İthalatı özendirmeyen, ihracatı destekleyen kur seviyesinin önemli olduğunu, bu konuda hükümetin ekonomi yönetim anlayışını desteklediklerini söyleyen Asmalı, şu anki kur seviyesinin ise çok yüksek olduğunu söyledi. Piyasanın çok fazla dolarize olduğuna dile getiren Asmalı, “Kurlardan etkilenmiyorum diyen sanayici, doğru söylemiyordur” dedi.

Dış borç ödemeleri de kuru artırdı

Kurların öngörülebilir olmasının önemine dikkat çeken Asmalı, “Bir iş adamının 2-3 ay sonra dövizin ne olacağını ne kadar artacağını biliyor olması lazım. Kur grafiği yüksek tansiyon grafiği gibi olmamalı. İnsanları en çok rahatsız eden bu. Fiyatlayamama sorunu oluşuyor, maliyetler öngörülemiyor. Bu sefer ticarette sıkışma oluyor” ifadelerini kullandı. Asmalı, ayrıca kurda yaşanan artışların çok dile getirilmeyen bir nedenini de kamu ve özel sektörün en yüksek borç ödemesini kasım ayında gerçekleşmesi olarak gösterdi. Kasımda 8 milyar dolarlık dış borç ödendiğini kaydeden Asmalı, aralıkta da yaklaşık 5 milyar dolarlık bir dış borç ödemesi olacağını, ocak ayı itibariyle kurun ateşinin düşmesini beklediklerini dile getirdi. Türkiye’nin bu yılki büyüme performansının gayet iyi olduğunu, kötü giden bir şey görmediklerini söyleyen Asmalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz ile ilgili son günlerde yaptığı neredeyse her açıklama sonrasında kurda yaşanan hareketliliğin normal olmadığını belirtti. Asmalı, “Bunda 2023 seçimlerinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Siyasi hesaplardan bağımsız olduğunu düşünemeyiz” dedi.

“Yanlışı söylemek vazifemiz”

“Yüksek faiz ve düşük kur ile geçmiş yıllarda ülkemiz adeta soyuldu” diyen Asmalı, şu an hükümetin yürüttüğü ekonomi politikasının çok net olduğunu, MÜSİAD olarak da bunu desteklediklerini vurguladı. Çözüm beklenen konularda sadece eleştirerek hareket etmenin doğru olmadığını söyleyen Asmalı, “Hep eleştiriyoruz. Ama önce olumlu mesajlar verip taleplerimizi dile getirsek daha iyi olur düşüncesindeyiz. Biz MÜ- SİAD olarak Cumhurbaşkanı ya da bir kamu temsilcisiyle görüştüğümüzde koltuğumuzun altında dosyalarla gidiyoruz. Eğer bir yanlış gördüysek burada yanlış var deriz. Eğer yanlışları söylemezsek vazifemizi yapmamış oluruz. Ama olumlu gördüklerimizi de söylemek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Müthiş bir fırsatın arifesindeyiz”

Türkiye’nin Avrupa’ya üretim ve lojistik anlamında büyük avantajı olduğunu kaydeden Asmalı, omicron varyantı nedeniyle yeniden kapanmaların yaşandığını, şu an Avrupa’nın talebi yavaşlasa da tüketimi hızlandığında yine önce Türkiye’den isteyeceklerini belirterek, “Müthiş bir fırsatın arifesindeyiz. Süreci iyi yönetirsek 2022’de bambaşka bir tablo çıkabilir” diye konuştu.

G-20 ülkelerinde MÜSİAD'ın varlığı artacak

Yeni dönemde 7 ana strateji belirlediklerini kaydeden Asmalı, öncelikle G-20 ülkelerinde MÜSİAD’ın varlığını geliştirmek istediklerini belirterek, “Şu an Meksika ve Arjantin hariç bütün G-20 ülkelerinde yer alıyoruz. G-20’de ciddi bir ekonomik büyüklük var. O pastayı es geçmemiz doğru olmaz” dedi. Vizyonları arasında uluslararası bir tahkim merkezi oluşturma hedefi olduğunun da altını çizen Asmalı, “İstanbul Tahkim Merkezi var, ama orada biraz kamu gölgesi var. Biz tamamen sivil bir yapıda tahkim merkezi olsun istiyoruz. Bu konuda çalışmalar sürüyor” diye konuştu. Belirlenen vizyonları arasında bir Körfez İşadamları İrtibat Ofisi kurmak da olduğunu aktaran Asmalı, şöyle devam etti: “Kuveyt mahkemelerinde Türkiye’de kandırılmış, ya da bir şekilde işini yapamamış kişilerin davaları var. Hatırlayın zamanında Kanal İstanbul diyerek Gebze’de arsa satanlar oldu. Körfez’den Türkiye’ye ilgi büyük. Burada iş yapmak isteyen bölgenin iş insanlarına Türkiye ile ilgili her türlü konuyu danışabilecekleri, onlara yol haritası sunacak bir ofis kurguluyoruz.”

“Asgari ücret 4 bin TL olmalı”

Asgari ücret görüşmelerine de değinen Asmalı, MÜSİAD olarak asgari ücret tekliflerinin 4 bin TL olduğunu belirterek, “Eğer asgari ücret 4 bin TL olursa, o zaman zam oranı yüzde 41,55 oluyor. Biz diyoruz ki, bu zam oranının enflasyon oranı kadar olan kısmının ek maliyetini işverenler olarak biz ödeyelim. Kalan kısmını kamu yüklensin” diye konuştu. Konuşmasında kurumlar vergisine de değinen Asmalı, 2021 için yüzde 25 olarak belirlenen kurumlar vergisinin çok yüksek olduğunu, 2022 yılında yüzde 23’e düşecek olsa da bu oranın yine de çok yüksek olduğunu, idealinin yüzde 19 olması gerektiğini ifade etti. Asmalı, yüksek oranlı kurumlar vergisinin kayıt dışılığı artıracağını, bu nedenle bir indirime ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

“MÜSİAD’da yeni bir sayfa açtık”

Yeni dönemde MÜSİAD’ın vizyonu ve hedeflerini paylaşan Asmalı, üye sayısının 12 bine ulaştığını, bunların 4 binin 30 yaş altı genç MÜSİAD üyelerinden oluştuğunu dile getirdi. Yeni dönemde ‘nitelikli üye artışını’ hedeflediklerinin altını çizen Asmalı, üye profilini sağlamlaştırmak istediklerini kaydetti. Yeni yönetim olarak dernekte yeni bir sayfa açtıklarını vurgulayan Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “MÜSİAD olarak öncelikle kardeşliği pekiştirmek istiyoruz. Bu nedenle eski başkanlarımızı, eski genel sekreterlerimizi, eski sektör kurulları başkanlarını çağırdık. Kurumsal hafızayı canlı tutma anlamında onların fikirleri çok önemli. O yüzden bu görüşmeleri önemsiyoruz. İyi bir hava oluşturduk.” MÜSİAD’ın iyi bir marka değeri olduğunu söyleyen Asmalı, “50-100 faaliyet açıklamak zorunda değiliz. Bu dönemde ‘mış gibi’ değil gerçekten faaliyet yapacağız. Her faaliyetin uygulanabilir olması önemli. Projeleri açıklarken günlük hayata dokunan, ekonomiyi, üretimi yakından ilgilendiren projeler belirledik” diye konuştu.

Avrupa’da EXPO düzenleyecek

Çeşitli bölgelerde MÜSİAD Ticaret Ofisi (MTO) kuracaklarını dile getiren Asmalı, pilot şehir olarak Gaziantep’in belirlendiğini, Gaziantep’in yurt içi üyelerle ticaretini geliştirmek ve buradaki şirketleri yurt dışındaki üyeler ve başka ticari yapılar ile eşleştirmek istedikleri bilgisini verdi. Asmalı’nın verdiği bilgiye göre, en önemli projelerden biri de Avrupa’da bir MÜSİAD EXPO’nun düzenlenmesi. 2022’de Bir Avrupa ülkesinde MÜSİAD EXPO’nun ilkinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.