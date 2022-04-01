MÜSİAD Başkanı Asmalı: Piyasa en az 200 milyar TL’lik yeni KGF paketi bekliyor

Merve YİĞİTCAN / İSTANBUL

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Uluslararası İş Forumu (IBF) ile birlikte Ticaret Bakanlığı himayesinde 10-12 Haziran tarihlerinde 2’nci Türk-Arap İş Zirvesi’ni düzenleyecek. Zirvenin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küreselde emtia fiyatlarındaki artışın ve arz-talep dengesizliğinin bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkilediğini kaydeden Asmalı, küresel ölçekte bir enflasyon olduğunu, Türkiye’nin de bundan etkilendiğini ve önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon oranının yüzde 60’ın üzerinde olacağını aktardı.

Yüksek emtia fiyatları, enerji ve akaryakıt maliyetlerinin şirketlerinin işletme sermayelerine olumsuz etkileri olduğunu söyleyen Asmalı, son açıklanan 60 milyar TL’lik KGF’nin olumlu ancak yetersiz olduğuna işaret etti.

Asmalı, “Edindiğimiz bilgiye göre, 60 milyar TL’lik paketin 45 milyar TL’si kullandırılmış. Bu KGF miktarının yeterli olmadığını düşünüyoruz. Piyasanın beklentisi bu paket bittiğinde miktarın yükseltilmesi gerekiyor. Paket bittiğinde yeni bir paket açılacağını düşünüyoruz. KGF paketi en az 200 milyar TL civarında olmalı. Çünkü 2018 yılında açıklanan KGF paketi 200 milyar TL civarındaydı.” ifadelerini kullandı.

Karadeniz gazı alternatif olacak

Konut ve sanayiye gelen doğalgaz zammı ile ilgili olarak konuşan Asmalı, doğalgazı devletin ciddi anlamda sübvanse ettiğini, ancak küreselde tırmanan doğalgaz fiyatları nedeniyle içeride de aşırı yüksek zamların gerçekleştiğini kaydetti.

Devletin elektrik ve doğalgazdaki sübvansiyonunun 800 milyar TL’yi aştığını kaydeden Asmalı, gelecek yıl seçimlerden önce devreye girmesi beklenen Karadeniz gazının Türkiye için alternatif bir enerji potansiyeli oluşturacağına, Türkiye’nin dış ticaret açığının azalmasına da katkı sağlayacağını dile getirdi.

"Türk markaları Rusya için teşvik ediyoruz"

Rusya-Ukrayna savaşının en çok etkilediği ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini söyleyen Asmalı, savaş nedeniyle pazardan çıkan Batılı markaların olduğunun hatırlatılması üzerine, “Orada şu an açık olan bir pazar var. Rus halkının ihtiyaçları da devam ediyor. Dolayısıyla bu ihtiyaçların Türk müteşebbisler tarafından karşılanabileceğine inanıyoruz. Türk markaların Rusya’da yer almasını bu MÜSİAD olarak biz de teşvik ediyoruz.” diye konuştu.