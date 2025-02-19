MÜSİAD Başkanı Asmalı'dan faiz indirimi için çarpıcı öngörü

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, bu yıl Avrupa Birliği ile ticari ilişkilerin birinci gündem maddesi olması gerektiğini belirtirken, TÜSİAD'ın yargıya yönelik eleştirilerine de tepki gösterdi.

'Sanayiciler kalkınma için çabalamalı'

"Siyasi söylemleri siyasetçilere bırakmak lazım. Sanayiciler kalkınma için çabalamalı" diyen Asmalı, basın yoluyla siyasi mesajlar vermenin doğru olmadığını savundu.

'Yüksek faiz sanayicimizi zorluyor'

CNBC-e ekranlarında konuşan Asmalı'nın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

"Ocak enflasyon verisi biraz moralleri bozdu. Bu yıl biraz daha toparlanma yılı olacak. İhracata bu yıl iyi başladık. Avrupa Birliği ile ticari ilişkileri birinci gündem maddesi yapmalıyız. Sanayi üretimi son 3 yılın ardından yüzde 7 gibi artışla kapattı. Yüksek faiz sanayicimizi, üreticimizi gerçekten zorluyor. Bunun da yavaş yavaş düzelmeye doğru gideceğini düşünüyoruz.

Yapısal reformlar hız kazanmalı

Konsantrasyonumuzu ekonomiye vermemiz lazım. Bu sene yapısal reformların hız kazanacağı yıl olmasını temenni ediyoruz. Yapısal reformlar adım adım da yapılabilir ama mutlaka yapılmalı. Adaletli ve tabana yayılan vergi politikasını kalıcı şekilde uygulamalıyız. Sadece Merkez Bankası'nın çabaları yetmiyor.

Martta iştahlı bir faiz indirimi beklemiyoruz

Mart ayında iştahlı bir faiz indirimi beklemiyoruz. Enflasyon raporunu da okudum. Biraz daha temkinli davranacağını düşünüyoruz. Pas geçmesini beklemiyoruz, tercih de etmiyoruz. Şubat enflasyonu verisi iyi gelirse 250 baz puan indirim olur diye tahmin ediyorum.

Siyasi söylemleri siyasetçilere bırakmalı

Siyasi söylemleri siyasetçilere bırakmak lazım. Sanayiciler kalkınma için çabalamalı. Basın yoluyla siyasi mesajlar vermenin doğru olduğunu düşünmüyoruz."