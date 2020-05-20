MÜSİAD Başkanı Kaan: Artık ekonominin temel unsuru internet alışverişleri

20 Mayıs 2020

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde ekonominin temel unsurunun internet alışverişleri olduğunu belirtti.

Sakarya MÜSİAD'tan yapılan açıklamaya göre, Sakarya Şubesinin haftalık Yönetim Kurulu Toplantısına MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da katıldı.

MÜSİAD Sakarya Başkanı Yaşar Coşkun ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle yapılan Haftalık Olağan Yönetim Kurulunda Kaan, yönetim kurulu üyelerinin sorularını cevapladı ve gündemi değerlendirdi.

Toplantıda konuşan Kaan, COVID-19 sürecinde açıklanan destek paketi, alınan tedbirler ve güncel ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler hakkında görüşlerini dile getirdi.

Salgın sürecinde sanal mağazası olanların, dijitale yatırım yapan firmaların büyük bir avantaja kavuştuğuna işaret eden Kaan, "Artık ekonominin temel unsuru internet alışverişleri. Bu süreçte kargo firmaları ve büyük ölçekli e-ticaret yapan internet siteleri başı çekiyor. Bazı ürünlerde satış patlamaları var. Örneğin benim hiç tahmin etmediklerimden biri saç boyası, salgın süresince yüzde 1200 artmış durumda." ifadelerini kullandı.

Kaan, salgın sürecinde Türkiye ile Sakarya'ya büyük işler düştüğünü vurgulayarak, kentin konumu bakımından ticaret yapabilmek için büyük bir avantaja sahip olduğunu bildirdi.

MÜSİAD Sakarya Başkanı Yaşar Coşkun da MÜSİAD Sakarya olarak salgın sürecinde halka destek faaliyetlerini artırdıklarını kaydetti.

Coşkun, omuz omza mücadele vererek salgından kurtulacaklarını ve normale döneceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA