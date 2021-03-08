MÜSİAD Başkanı Kaan: COVID-19, geniş çaplı ek borç stoklarına yol açtı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Bursa Şubesi 21'inci Olağan Genel Kurulu'nda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 2020 yılının salgının etkisiyle geçtiğini söyledi. Bu sürecin aslında 2019'da başladığını anımsatan Kaan, tüm dünyayı etkisi altına alan sürecin hemen geçecek gibi durmadığını dile getirdi.

İnsanların 1 yıldan fazladır farklı bir yaşam tarzıyla çalışarak iktisadi hayatı sürdürdüğünü anlatan Kaan, şöyle devam etti: "Aslında yavaş yavaş da adaptasyon sağladık diyebiliriz. Geçmişteki yaşantımıza dönmemiz çok mümkün olmayacak. Ekonomistler bu süreci büyük sıfırlama olarak tanımlamaktadır. Pandemi etkisiyle küreselleşme çöktü. Dünya devletleri pandeminin ilk zamanlarında birbirlerinden maske, tıbbi gereç ve ilaç hırsızlığı yapar hale geldi. Yağmalamalar oldu. Nerede bizi kurtaran küreselleşme? Onun yerine devletler devreye girdi. Yardım ve teşvik paketleriyle halklarını ve ekonomilerini ayakta tutmaya çalıştılar. Organize örgütler sınıfta kaldı. Herkes kendi milli geliriyle müsemma olacak şekilde bunu paylaştı ancak geldiğimiz noktada paranın şekli de yönü de yeniden değişmeye başladı."

"Ekonomi içindeki sorunlar yalnızca üretimle çözülebilir"

Kaan, salgın nedeniyle ülkelerin ciddi sıkıntılar yaşadığını vurguladı. Ülkelerin zaten yükü olan borç stoklarının, açıklanan mali paketlerle daha da derinleştiğini ifade eden Kaan, "Şu anda tüm ülkelerde geniş çaplı bir ek borç stoku oluşmaktadır. Orta vadede bu ülkelerindeki politikada mali baskıların olması elbette kaçınılmaz olacaktır. Çünkü bir ülkenin iktisadi sorunlarının çözümü üretimde gizlidir. O halde ekonomi içindeki sorunlar yalnızca üretimle çözülebilir. Üretimde hiçbir sektör ihmal edilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.