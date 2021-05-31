MÜSİAD Başkanı Kaan: İlk çeyrek verileri, pandemiden çıkışın habercisidir

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ilk çeyrek büyümesinin iş dünyasının ekonomiye olan güvenini teyit ettiği belirtti.

İlk çeyrekte gözlenen bu yüksek büyüme oranının, yıllık büyümenin YEP kapsamındaki yüzde 5,8’lik büyüme hedefine yakınsayacağını göstermesi adına da oldukça önemli olduğuna işaret eden Kaan, “Güney Kore’nin yüzde 1,8, Fransa’nın yüzde 1,2, ABD’nin yüzde 0,4 büyüyebildiği, Avro Bölgesi, Almanya, İtalya ve Rusya gibi ülkelerin ise küçülme açıkladığı bu dönemde Türkiye ekonomisinin Çin’in ardından G20 içerisinde en çok büyüyen ekonomi olması, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2021 yılı genelinde de diğer ülkelerden pozitif ayrışacağımıza işaret etmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Topyekun bir büyüme gerçekleşti"

İlk çeyrekte iç talebin büyümenin lokomotifi olma niteliği sürmüş olsa da hem yatırımlar hem de net dış talebin büyümeye pozitif katkı vermesinin bu dönemde "topyekun bir büyüme" gerçekleştiğini gösterdiğini belirten Kaan, "Bu gelişmede bilhassa yıllık bazda 11,4 puan genişleyerek büyümeye 2,9 puan katkı veren yatırımlardaki artış memnuniyet vericidir. Bilhassa makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 30,5 artmış olması da kalıcı ve reel bir büyüme sinyali vermesi bakımından önemlidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve imalat, olumlu rol oynadı

Bu dönemde büyümenin sektörlerin tamamına yayılmış olmasının bir diğer olumlu gelişme olduğunun altını çizen Kaan, şöyle devam etti: “Özellikle sanayi sektörüne yönelik yıllık bazlı 11,7 puanlık genişleme ve imalat sanayi özelinde kaydedilen yüzde 12,2’lik büyüme, yılın ilk çeyreğine yönelik büyüme verisinde belirleyici bir rol oynamıştır. Tarımda kaydedilen yüzde 7,5’lik büyüme ve hizmetler sektöründeki yüzde 5,9’luk gelişme de büyümede olumlu bir rol üstlenmiş, yüzde 2,8 büyüyen inşaat sektörü ise toparlanma sinyali vermiştir. MÜSİAD olarak bilhassa haziran ayı itibarıyla 'kademeli normalleşme' sürecinin sona erecek olması ve bu kapsamda birçok kısıtlamanın kaldıracağına yönelik beklentilerimiz ışığında, iktisadi faaliyetin hız kazanacağını ve Türkiye ekonomisindeki pozitif büyüme eğiliminin önümüzdeki dönemde de hız kesmeden süreceğine inanıyoruz. Bu bağlamda ilk çeyrek verileri, pandemiden çıkışın habercisidir. Yüzde 7’lik büyüme, yatırım, üretim ve ticaretin merkezinin Türkiye olduğunu dünyaya göstermiştir.”