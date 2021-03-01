MÜSİAD Başkanı Kaan: Sürdürülebilir büyüme için uzun ve zorlu bir yolumuz var

Türkiye ekonomisinin geçen yıl yakaladığı yüzde 1.8’lik performansının sürdürülebilir niteliğe kavuşabilmesi için önümüzde uzun ve zorlu bir yol bulunduğunu kaydeden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, “Bu süreçte COVID-19’la mücadeleyi oldukça dikkatli bir biçimde sürdürerek, ekonomik aktivitedeki canlılığı muhafaza etmeliyiz. MÜSİAD olarak önümüzdeki dönemde, bugüne kadar üretim-ticaret-yatırım üçgeninde göstermiş olduğumuz çabanın üzerine çıkmamız gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

2021’de net dış talebin büyümeye daha fazla katkı verebilmesi için, ihracata yönelik imalat üretimine mutlaka ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizen Abdurrahman Kaan, “Yılın son çeyreğinde yüzde 10.3 oranında genişleyen sanayi sektörü ve yüzde 10.5 oranında büyüyen imalat sanayiinin, büyümenin lokomotifi olma niteliğini 2021 yılında da sürdüreceğini temenni ediyoruz.” diye konuştu.

Kaan, Türkiye’nin muadili olan ülkelere göre en büyük avantajının imalat potansiyeli ve esnek üretim kapasitesi olduğunu anlattı.