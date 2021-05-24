MÜSİAD Başkanı Kaan'dan 'yaygın aşılama' vurgusu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğünü ifade ederek, Türkiye'nin bir büyüme sürecinde olduğunu ve üretim, imalat sanayine baktıkları zaman çarkların çok hızlı döndüğünü rakamların ortaya koyduğunu söyledi.

"Aşıların yaygınlaşması sağlıklı bir büyüme sürecine katkı sağlayacak"

Abdurrahman Kaan, hizmet sektöründe bu yaz döneminde bir miktar rahatlama olabileceğini ifade ederek, "Özellikle burada en kritik konu hizmet sektörü. Sosyal yaşamda bir açılma, herkesin, yani restoranların, kafelerin hepsinin açıldığı bir dönemi düşünürseniz ki şu anda Avrupa'da, Amerika'da, İngiltere'de görüyoruz, bunlar yavaş yavaş başladı. Bu sayede bir kere normalleşmeye adım atmış oluyoruz. Bu bakımdan bu sürecin önümüzdeki yaz döneminde bir miktar rahatlayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin aşı konusunda yaptığı çalışmaların önemini vurgulayan Kaan, şöyle devam etti:

"Aşılama; hem ticaretin devamlılığı hem tabii ilk başta insan sağlığı açısından en büyük öneme haiz konu. Vücudun bağışıklık sistemi ve enfeksiyonlara karşı koruyuculuğu sağlamada şu ana kadar yapılan tedavilerde sonuç bu çıktı. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle üzerinde durduğu, Sağlık Bakanlığımızla birlikte şu anda dünyada aktif ve kabul edilen aşıların Türkiye'ye getirilmesi konusunda ciddi çalışmalar yapıldı.

Aşılamanın Türkiye'de yaygınlaşmasının, insan sağlığını da koruduğumuz takdirde hem turizmden tutun hem de üretim imalat sanayinin devamlılığının sağlanması açısından çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Salgın döneminde hastalığa yakalanan, istihdam sağlayan, yani emekçi kardeşlerimizin üretimden ayrılmaları, ona bağlı kontaminasyon geçiren diğer personelin de karantinaya alınması tabii üretimde, imalat sanayinde de çok büyük sıkıntılar meydana getirdi. Aşıların yaygınlaşması ve aynı zamanda da sosyal açıdan toplumsal bağışıklığın kazanılması, önümüzdeki aylarda Türkiye'nin daha sağlıklı bir şekilde büyüme süreci, kalkınma süreci sürdürmesine katkı sağlayacak."

"Kredi maliyetleri imalat sanayinde sıkıntı meydana getiriyor"

Abdurrahman Kaan, kredi maliyetlerinin yüksek olmasının imalat sanayinde çok büyük sıkıntılar meydana getirdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda yatırımların önünü kesiyor. Bu bakımdan bizim her zaman ifade ettiğimiz konu şu; bir ülkede paranın gücünü, o ülkenin yatırım ve üretim gücü belirler. Onun için faizin bundan sonra yükselmemesi ve düşürülebilmesi için enflasyonla mücadelenin çok iyi yapılması lazım. Onun için enflasyonla mücadeleyi Türkiye'de üretimin artırılmasını sağlamakla yapacağız.

Aynı şekilde, dışa bağımlılık kısmı var. Dışa bağımlılık kısmında bizim tüm komite yapılanmamız, tazelenmemiz, yerli milli üretim komitemizin ve diğer ithalata bağlı olarak birleşmeler, devralmalar, yani özellikle finans sıkıntısı yaşayan firmalarımızın toparlanması konusu dahil tüm çalışmaları yapıyoruz. Burada yatırım ortamının iyileştirilmesi konusuna MÜSİAD olarak çok büyük katkımız var."

Ham madde üretiminin Türkiye'de yapılmasının istihdam ve enflasyonla mücadele açısından önemli olduğunu vurgulayan Kaan, "Yaklaşık 175 milyar dolarlık ara malı ithalatımız var. Bunların ne kadarının üretimini Türkiye'de yaparsak istihdam sağlamış oluruz? Yerli kaynaklarımızı kullanarak yaptığımız takdirde enflasyonla mücadelemizin daha iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.