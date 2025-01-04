MÜSİAD Başkanı: Merkez Bankası'nın yüzde 21 enflasyon hedefini yakalayacağına yürekten inanıyoruz

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği'nin Kayseri Şubesi, 'Türkiye Yüzyılı' ödül gecesine ev sahipliği yaptı. Gelişen Türkiye vizyonuna katlı sunanların ödüllendirildiği gece, Derneğin Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer'in konuşmasıyla başladı.

Konuşmasında, ABD ve Suriye’de yaşanan gelişmelere değinen Akmermer, "yeni dönemde şehrimizin konuya dair gerek kanaat önderleri gerekse iş adamları ile önemli istişareler yaparak yaşanan gelişmelere tam ve zamanında ayak uydurmak için proaktif bir yönetim izliyoruz" diyerek sözü MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'ya bıraktı.

"Zor dönemler, büyük zaferlerin habercisidir"

Enflasyonla mücadelede alınan sıkı para politikası kararlarının büyüme rakamlarına olumsuz etkilerine değinen Dernek Başkanı Mahmut Asmalı konuşmasında, "Ortalama yüzde 5 civarında büyüyen ülkemiz muhtemelen yüzde 3 civarlarında büyüyecek. Fakat unutmayalım ki zor dönemler, büyük zaferlerin habercisidir. Önümüzdeki dönemlerde, bu sabrın ve gayretin meyvelerini toplayacağız. İnşallah ekonomide zor günler geride kaldı. Bugün 1.03 olarak açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte oluşan yıllık ortalama enflasyon rakamları 2025 yılına dair umutlarımızı ve motivasyonumuzu artırmıştır. Son 7 aydır düşüş eğilimi gösteren manşet enflasyon son 1.5 yılın en düşük seviyesine gelmiştir. Bu düşüşün 2025 yılında daha da belirginleşeceğini Merkez Bankası'nın yüzde 21’lik enflasyon hedefini yakalayacağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gecenin ödül alan isimlerinden biri de Mete Gazoz oldu

Gecede ödül alan dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Türkiye’nin önde gelen iş insanları tarafından ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi ve "Artık kazanmamız gereken bir olimpiyat daha var. Bütün kamplarımız ve turnuvalarımız tüm hızıyla sürüyor. İnşallah bu 4 yıllık süreci çok güzel geçiririz ve sonunda 2028 Olimpiyatları’nda da bu serüveni altın madalyayla sonlandırırız" diye konuştu.