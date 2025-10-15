MÜSİAD Başkanı Özdemir: Yeni dünya düzeninde Türkiye merkezde, zihniyet reformu şart

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Prof. Dr. Nurullah Gür tarafından hazırlanan “Orta Gelir Tuzağından Çıkış” raporuna ilişkin değerlendirme toplantısında konuştu. Özdemir, küresel dengelerin hızla değiştiğini ve Türkiye’nin bu yeni ekonomik yapılanmanın tam merkezinde konumlandığını söyledi. MÜSİAD’ın faaliyetlerini de bu eksende yeniden şekillendirdiklerini belirtti.

Küresel ticari ittifakların yeniden oluştuğu, güç dengelerinin kaydığı bir dönemde Türkiye'nin ciddi fırsatlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Özdemir, bu sürecin aynı zamanda kırılganlıkları da beraberinde getirdiğini vurguladı. Sosyoekonomik katmanlarda ortaya çıkabilecek sorunların, fırsatları riske çevirebileceğine dikkat çekti.

Ekonomik sorunlar sadece makro göstergelerle çözülmez

Özdemir, ekonomide yaşanan sıkıntıların yalnızca rakamlarla açıklanamayacağını, bunun bir “ahlaki, zihinsel ve yönetsel sınav” olduğunu belirtti. Ekonomi içerisindeki “ahlaki aşınma emarelerine” dikkat çeken Özdemir, kalıcı başarı için zihniyet ikliminin değişmesi gerektiğini söyledi. Bu çerçevede MÜSİAD’ın “Değer Temelli Kalkınma Vizyonu”nu hatırlattı ve kalkınmanın insan, toplum ve medeniyet merkezli ele alınması gerektiğini vurguladı.

2008 sonrası kayıp reform fırsatı

Türkiye’nin 2001 krizi sonrası uyguladığı birinci nesil yapısal reformların 2003-2013 arasında büyümeyi hızlandırdığını hatırlatan Özdemir, ancak 2010’lu yıllardan itibaren yeni stratejilere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 2008 küresel krizinden sonra uluslararası para genişlemesinin Türkiye gibi ülkelere ucuz likidite sağladığını, bunun da “ikinci nesil reformların ertelenmesine” yol açtığını dile getirdi.

Kısa vadeli büyümenin reform ihtiyacını gölgelediğini ifade eden Özdemir, gecikmenin maliyetinin bugün daha net anlaşıldığını söyledi. 2013 sonrası iç ve dış şokların politika yapıcıların reform odaklanmasını zorlaştırdığını belirtti.

Orta gelir tuzağı ve rekabet zorlukları

Özdemir, Türkiye’nin 2013-2023 arasında orta gelir tuzağına takıldığını savundu. Büyümenin toplumsal tabana yeterince yayılmadığını ifade ederek, gelir artışının sürdürülebilir bir rekabet gücüyle desteklenmediğini söyledi.

Türkiye’nin Dünya Bankası sınıflamasına göre yüksek gelirli ülkeler ligine girmeye hazırlandığını belirten Özdemir, bunun enflasyon ve döviz etkileri sebebiyle tartışmalı bir okuma olduğunu ifade etti. Emek yoğun sektörlerin rekabet avantajını yitirdiğini, ancak bu sektörlerin tamamen terk edilmemesi gerektiğini de vurguladı.

Atıl kapasite ve yeni rekabet alanları

Türkiye’nin yeniden ivme kaybetmemesi ve orta gelir tuzağına geri düşmemesi için bütüncül reformlara ihtiyaç olduğunu söyleyen Özdemir, iki temel alana dikkat çekti: Atıl kapasitenin devreye alınması ve yeni rekabet alanlarının geliştirilmesi.

Emek yoğun sektörlerin daha verimli hale getirilerek korunması gerektiğini ifade eden Özdemir, aynı zamanda gelecek vadeden alanlara yatırım yapılmasının zorunluluğuna işaret etti.